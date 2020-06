Un symbole du mois de la Fierté endommagé à Nipissing Ouest

Au moins une personne a essayé d’arracher la peinture en accélérant rapidement à l’intersection, a rapporté M. Séguin, témoin de la scène.

On savait que ça pourrait arriver, mais on espérait que les gens seraient plus respectueux , se désole-t-il, qualifiant l'évènement de vandalisme.

Michelle Coulombe, porte-parole de la Police provinciale de l'Ontario, confirme que les forces de l'ordre sont en contact avec M. Séguin et qu'une enquête débutera sous peu .

Le mois de la Fierté est souligné pour une première fois dans la municipalité.

Je suis déçu du comportement de cette personne-là en particulier. C’est un manque de respect total non seulement pour le travail des bénévoles, mais [aussi] envers les gens de notre communauté qui doivent subir ces actions négatives. Jeremy Séguin, président du comité Fierté LGBTQ+ de Nipissing Ouest

Ça augmente la raison d’être du drapeau de la fierté , ajoute-t-il. Notre tâche c’est de continuer à sensibiliser les gens et à faire des activités qui démystifient toute la communauté.

On ne laissera pas les actions d’une personne nous détourner de notre but , ajoute le conseiller.

Une vingtaine de personnes avaient participé à la création du passage piétonnier pendant la fin de semaine.

Les gens avaient en très grande majorité de bons commentaires, affirme M. Séguin. Le monde avait le même message, que c’était tellement beau, que ça faisait du bien au village.

Avec les informations de Mathieu Allard