Le champion de la Traversée du lac Saint-Jean en 2017 suspendu pour dopage

Selon un document officiel de la FINAFédération internationale de natation , l'Argentin écope d’une sévère sanction qui le forcera à rester loin de la compétition pour quatre ans. De plus, le nageur en eau libre perd toutes les médailles et bourses qu’il a décrochées depuis 2018, ce qui n’inclut pas sa victoire dans le lac Saint-Jean. Sa suspension va du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2024.

La sanction a été rendue le 29 mai au siège social de la FINAFédération internationale de natation , à Lausanne, en Suisse.

Selon ce qui est relaté dans des médias argentins, il a été reconnu coupable de dopage en raison d'une transfusion sanguine non déclarée. La sanction de la FINAFédération internationale de natation se limite à dire qu'il a fait usage soit d'une substance prohibée ou d'une méthode prohibée. Il reconnaîtrait son erreur, mais il estime que la sanction est démesurée.

Bertola serait le premier vainqueur de la Traversée à être reconnu coupable de dopage.

Joint par courriel, le nageur a indiqué : « La sanction me paraît dure et j’espère un appel de l’affaire pour que la peine soit réduite ».

Il a par ailleurs affirmé qu'une partie de son coeur était à Roberval.

Onde de choc

Le nageur argentin avait remporté la Traversée internationale du lac Saint-Jean en 6 h 19 min 23 s, à peine quelques instants avant le nageur québécois Philippe Guertin.

C'est une des affaires qui est dure à passer par dessus, même avant Guillermo, de ne jamais avoir gagné cette traversée-là, pis là en plus de savoir que j'aurais dû la gagner... Il n'y a personne sur la planète qui va me laisser croire qu'il n'était pas dopé à cette course-là , mentionne ce dernier.

Sur sa page Facebook, le nageur originaire de Sherbrooke Xavier Desharnais dénonce ce tricheur , sans toutefois le nommer. Le double vainqueur de la Traversée est visiblement amer et choqué de voir son sport sali de la sorte.

Demandez-le dont à Philippe Guertin, l’un des meilleurs nageurs d’eau libre que le Québec a connus. Son rêve, comme le mien, c’était de gagner la Traversée du lac Saint-Jean. En 2017, lorsqu’il avait probablement les meilleures chances de l’emporter, il a terminé à quelques secondes de la plus haute marche, derrière vous-savez-qui (pas Voldemort là). Bien sûr, à ce moment, il n’avait peut-être pas triché, mais qui sait. Six mois plus tard, il a été pris sur le fait et tous ses résultats, médailles et récompenses à partir de ce moment lui ont été enlevés. Pendant ce temps, Philippe est toujours deuxième et maintenant à la retraite , a écrit Desharnais.

Joint plus tard, celui qui connaît Guillermo Bertola depuis plusieurs années, s'est dit habité par un sentiment de trahison. J'ai eu l'impression que j'avais donné ma confiance à quelqu'un puis que lui avait fait : "Ah! Je m'en fous", puis il avait fait un peu ce qu'il voulait avec ça.

De son côté, le directeur général de la Traversée, Jérémie Bonneau, est lui aussi déçu par la nouvelle. On n'aime jamais ça. Ça vient attaquer l'intégrité de notre sport. On pense qu'on a un sport propre et du jour au lendemain, malheureusement, il y a quelqu'un qui a voulu défier les règles pour améliorer ses performances , indique-t-il.

Il espère que cet événement est isolé. Il ne croit pas que cela ternira l'image de la Traversée, mais reconnaît que ça pourrait semer le doute dans l'esprit des gens.