L'éclosion de COVID dans deux écoles de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy terminée

Alors que deux écoles de la région ont annoncé au cours des dernières semaines plusieurs cas d’enfants et de membres du personnel infectés par la COVID-19, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy affirme que, depuis, il n'y a pas eu de nouveaux cas dans les écoles de son territoire.

La situation de l’éclosion à l'école Louis-de-France et à l'école Saint-Paul semble donc stable.

Pour l'instant la Commission rapporte 12 cas à l'école Louis-de-France, un cas à l'école St-Philippe, un cas à l'école Jacques-Hétu et sept cas à l'école Saint-Paul, pour un total de 21 cas.

Aucun nouveau cas de COVID-19 n’a été dépisté tant du côté des élèves fréquentant les écoles que du personnel des établissements , peut-on lire dans un communiqué.

Du côté de la Commission scolaire de l'Énergie, il n'y a pas eu de cas enregistré de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Plus d’élèves en classe

Le taux de fréquentation en classe est passé de 48 % à 51 % dans ce secteur, donc une augmentation de 3 % entre le 18 mai et le 8 juin.

Par ailleurs, les autorités ont fait savoir que de plus en plus d’élèves reviennent sur les bancs d’école. Le taux d’occupation des classes est de plus de 51 % pour la semaine du 8 au 12 juin, alors qu’il était à 50,5 % pour la semaine du 1er au 5 juin dernier.

Résumé du taux de fréquentation depuis la réouverture des écoles primaires : Semaine du 8 au 12 juin : 51,12 %

Semaine du 1er au 5 juin : 50,50 %

Semaine du 25 au 29 mai : 49,41 %

Semaine du 18 au 22 mai : 47,28 %

Semaine du 11 au 15 mai : 45,67 % Source : Commission scolaire du Chemin-du-Roy

La présidente du Syndicat des enseignants des Vieilles-Forges, Claudia Cousin, anticipe le mois d'août et la limites des locaux disponibles.

On a eu nos enseignants du secondaire, et l’éducation aux adultes sont venus prêter main-forte, mais si au mois d’août, tout ce beau monde-là retrouve sa classe, c’est certain que ça fait moins de personnel, s'inquiète-t-elle. Si la distanciation est toujours aux rendez-vous, possiblement que le scénario qui serait mis en place, ce serait à l’école une journée sur deux pour que le titulaire puisse avoir tout son groupe, mais pas tout le monde en même temps.

Le ministre de l'Éducation a laissé entendre qu'il laisserait savoir d'ici la fin de l'année scolaire le scénario qu'il privilégie pour la rentrée à l'automne.