Des représentants de l'industrie touristique veulent rencontrer le gouvernement provincial

Ce document est signé par 27 dirigeants d’organismes de tourisme, d’entreprises aériennes ou bien encore de chambres de commerce. Il est primordial que, en accord avec le gouvernement fédéral, chaque province et territoire prenne des mesures immédiates pour coordonner et faciliter le redémarrage du secteur du tourisme et des voyages au Canada , soutient-il.

Les leaders de l'industrie poursuivent ainsi : Le gouvernement de la Saskatchewan doit assumer un rôle de chef de file pour établir immédiatement des normes et des protocoles sanitaires clairs et cohérents, en conformité avec les règles et les procédures mondiales et conçues pour renforcer la confiance des voyageurs.

Pour ce faire, les auteurs de cette lettre souhaitent travailler avec le gouvernement de la Saskatchewan pour prendre de manière responsable les mesures nécessaires, notamment des mesures de biosécurité supplémentaires le cas échéant, pour que la prochaine saison estivale de voyage ne soit pas entièrement perdue au Canada .

Des mesures qui portent à confusion

Le document envoyé à Scott Moe souligne aussi une certaine difficulté de compréhension et d’adaptation au sujet des règles sanitaires, qui divergent selon les provinces.

Entre quarantaine préventive et fermeture de certaines frontières provinciales aux voyageurs, il sera de plus en plus difficile de s'y retrouver, tant pour le public que pour l'industrie du tourisme, estiment les auteurs du texte. Il doit y avoir un moyen de rationaliser [ leur] approche et d'encourager les voyages en toute sécurité.

Alors que la période estivale s’amorce, les acteurs du tourisme et du voyage craignent que les répercussions de la COVID-19 ne se prolongent jusqu’en 2021. Une appréhension présente dans toutes les têtes en raison de la réticence des entreprises à organiser des activités à long terme sans orientation claire du gouvernement .