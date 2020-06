Expansion majeure du service de vélopartage à Toronto

Le réseau de vélos en libre-service Bike Share Toronto ajoutera 160 nouvelles stations et doublera ainsi le territoire qu'il dessert. Deux projets pilotes seront d’ailleurs entamés à North York et à Scarborough.

Le service comprendra dorénavant 6850 vélos et 625 stations, qui comptent en tout 12 000 bornes d’ancrage.

Je reste engagé à élargir ce service afin que les résidents et les visiteurs puissent continuer d’avoir un moyen propre, vert et pratique de se déplacer dans notre ville. John Tory, maire de Toronto

Cette expansion permet aux gens de tous les coins de la ville d’avoir accès à différents moyens de transport , ajoute le maire, par voie de communiqué.

Vélos en libre-service à Toronto Photo : Radio-Canada / Olivier Hyland

Selon l’administration municipale du stationnement, qui gère le réseau de vélopartage depuis 2013, près de 2,5 millions de trajets ont été effectués, entre le 31 mai 2019 et 2020, une augmentation de 22 % par rapport à la même période un an plus tôt.

La hausse constante de l'achalandage démontre la popularité de notre réseau à travers la ville , affirme la présidente intérimaire Robin Oliphant.

Les vélos en libre-service sont une autre option sécuritaire pour se déplacer dans ce climat de distanciation sociale, tout en nous permettant de rester actifs , ajoute-t-elle.

Ajout de vélos électriques

Plus tard cet été, Bike Share Toronto ajoutera 300 vélos à assistance électrique, ainsi que 10 stations avec des bornes de recharge.

Ces vélos, bien connus en anglais comme e-bikes , peuvent parcourir jusqu’à 70 kilomètres avant qu'il soit nécessaire de les recharger. Les usagers peuvent rouler à une vitesse maximale de 25 km/h.

L'administration municipale du stationnement a commandé 300 vélos à assistance électrique de l'entreprise montréalaise PBSC. Photo : PBSC Solutions urbaines

Cette nouveauté s’intégrera aux stations existantes et les bornes seront interchangeables.

L'achat des nouveaux vélos, y compris les modèles électriques et l'aménagement des stations, coûtera 11,3 millions de dollars, selon l’administration municipale du stationnement.