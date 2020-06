Le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, est mort

Le gouvernement de la République du Burundi annonce avec une grande tristesse... le décès inattendu de son Excellence Pierre Nkurunziza, président du Burundi , a déclaré le gouvernement sur le réseau social.

Nkurunziza était au pouvoir depuis 2005 et la fin de la guerre civile burundaise, un conflit qui a fait 300 000 morts en 12 ans dans une région marquée par des tensions ethniques.

Il devait transmettre le pouvoir en août prochain à son dauphin désigné, le général réserviste Evariste Ndayishimiye, vainqueur le mois dernier de l'élection présidentielle à laquelle Nkurunziza avait décidé de ne pas se présenter.

Né le 18 décembre 1964, ancien chef d'un groupe rebelle hutu, Nkurunziza avait été élu président en 2005 après s'être engagé à avancer sur la voie de la paix, mais a dû faire face à des accusations de répression politique contre ses opposants politiques et des journalistes.

Ses opposants l'ont accusé aussi de violer la limite constitutionnelle de deux mandats lors de sa troisième campagne pour la réélection en 2015. Après une tentative de coup d'État en 2015, il s'est retrouvé de plus en plus isolé et n'a quitté le Burundi que pour un seul voyage d'une journée en Tanzanie, pays voisin qui accueille plus de 200 000 réfugiés burundais.

Le communiqué précise que Nkurunziza a été hospitalisé dans la nuit de samedi à dimanche à Karuzi, dans le centre du pays. Son état de santé, qui s'était amélioré dimanche, s'est subitement dégradé dans la matinée de lundi. Les médecins n'ont pas pu le ranimer malgré des heures d'efforts, ajoute le communiqué, qui ne précise pas la date exacte de son décès.

La Constitution burundaise prévoit que l'intérim sera assuré par le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda.