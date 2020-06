L'Île-du-Prince-Édouard laissera passer les vacanciers qui vont aux îles de la Madeleine

La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Heather Morrison, confirme que le gouvernement donne son accord, à l'instar de celui du Nouveau-Brunswick.

Pour avoir accès à ce corridor vers le quai de Souris, les voyageurs devront montrer une preuve de réservation aux contrôles réalisés au pont de la Confédération , dit-elle.

Élus optimistes

Après de nombreuses demandes pour dénouer l'impasse, le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, se réjouit de cette nouvelle.

C'est une excellente nouvelle, dit-il, j'oserais dire "enfin!" Bien heureux que notre proposition de montrer le document de réservation avec CTMACoopérative de transport maritime et aérien soit citée à titre d'exemple. Je pense que depuis le début, c'est ce qu'il y a de plus facile et c'est ce qui peut donner une preuve à l'Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick que les gens ont réellement l'intention de venir aux Îles.

Le maire déplore toutefois le fait que des visiteurs aient dû annuler leur séjour en l’absence de concertation entre les trois provinces.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, croit que tout n’est pas perdu et que les visiteurs vont tenter de réserver de nouveau. Selon lui, beaucoup de gens souhaitent venir aux Îles cet été.

On espère que ça va se mettre en œuvre dans les plus brefs délais , commente-t-il. À l'heure actuelle, on sait déjà qu'on a de gros efforts à faire pour sauver les meubles en matière touristique. Je pense que cette nouvelle-là va donner une bouffée d'oxygène à l'industrie du tourisme mais aussi aux familles des Îles qui veulent évidemment recevoir la parenté cet été.

Au cours des derniers jours, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, etles partis d'opposition de l'Île-du-Prince-Édouard ont fait savoir qu'ils étaient favorables à un tel corridor pour laisser passer sur leurs territoires respectifs ceux qui souhaitent se rendre dans l'archipel en partance de Souris.

Le premier ministre prince-édouardien, Dennis King, n'a pas donné suite à nos demandes d'entrevue sur le sujet.

L'attachée de la ministre québécoise responsable des Relations canadiennes, Sonia Lebel, dit ne pas être en mesure de confirmer l'entente dans l'immédiat. Le Nouveau-Brunswick n'a pas encore réagi à la nouvelle non plus.

Avec les informations d'Isabelle Larose et de Julien Lecacheur