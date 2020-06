Les femmes partent favorites au 22e Gala Québec Cinéma

Au lieu de prendre la forme d’un traditionnel gala télévisé, qui devait se tenir dimanche dernier, le Gala Québec Cinéma se déroulera en ligne.

À 19 h, l’actrice Élise Guilbault ainsi que les comédiens Guillaume Lambert et Mani Soleymanlou animeront Gala sur le sofa, émission qui sera diffusée sur Radio-Canada.ca, sur ici.artv.ca et sur les pages Facebook de Québec Cinéma et d’ICI Télé.

Ils recevront des personnalités pour remettre 24 prix Iris. Un prix Iris hommage sera décerné à la cinéaste abénaquise Alanis Obomsawin, qui a réalisé 52 films documentaires, éducatifs et de fiction au cours de sa carrière.

Alanis Obomsawin est une des plus éminentes documentaristes du Canada, et son œuvre est aujourd'hui reconnue partout à travers le monde. [...] Depuis plus de 50 ans, elle exerce passionnément son métier et a rendu la parole, l’espoir et la mémoire aux membres des Premières Nations , avait déclaré, en avril, Ségolène Roederer, directrice générale de Québec Cinéma.

Puis, à 21 h, lors d’une émission spéciale de Bonsoir bonsoir! sur le cinéma, l’animateur Jean-Philippe Wauthier poursuivra la cérémonie de remise des prix Iris en compagnie de personnes invitées. Quatre prix seront attribués : ceux des meilleures interprétations féminine et masculine dans un premier rôle, le prix du public et celui du meilleur film.

Les femmes à l'honneur

Cette année, six des sept longs métrages finalistes pour l’Iris du meilleur film ont été réalisés par des femmes. Cette situation est inédite dans l’histoire du Gala Québec Cinéma.

Antigone, Fabuleuses, La femme de mon frère, Il pleuvait des oiseaux, Jeune Juliette et Kuessipan ont tous été réalisés par des femmes. Seul Mafia inc. a été réalisé par un homme.

Dans la catégorie de la meilleure réalisation, trois des cinq finalistes sont des femmes : Monia Chokri (La femme de mon frère), Sophie Deraspe (Antigone) et Myriam Verreault (Kuessipan). Les réalisateurs Guillaume de Fontenay (Sympathie pour le diable) et Matthew Rankin (Le vingtième siècle) sont également nommés.

Les longs métrages Il pleuvait des oiseaux, de Louise Archambault, et La femme de mon frère, de Monia Chokri, partent favoris, avec respectivement 13 et 11 nominations.

L'actrice Andrée Lachapelle, qui s'est éteinte à l'âge de 88 ans, en novembre dernier, est nommée dans la catégorie de la meilleure interprétation féminine dans un premier rôle, aux côtés d'Anne-Élisabeth Bossé, d'Anne Dorval, de Léane Labrèche-Dor et de Noémie O'Farrell.

Robin Aubert, Marc-André Grondin, Patrick Hivon, Niels Schneider et Gilbert Sicotte se disputeront le prix de la meilleure interprétation masculine dans un premier rôle.

Le prix du public ira à l’un des cinq films québécois ayant enregistré le plus d’entrées dans les salles du Québec : La femme de mon frère, de Monia Chokri, Il pleuvait des oiseaux, de Louise Archambault, Mafia inc., de Podz, Menteur, d’Émile Gaudreault, et Merci pour tout, de Louise Archambault.