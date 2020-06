Parcs Canada installe des clôtures électrifiées pour protéger les ours

Chaque printemps, ces animaux franchissent la clôture pour se nourrir à proximité de l’asphalte. Selon le spécialiste de la coexistence entre humains et animaux à Parcs Canada Dan Rafla, à cause de son exposition au soleil, l’herbe est plus verte le long de la route, et les pissenlits y sont plus abondants plus tôt dans l’année.

Dan Rafla montre le fil électrique qui dissuade les ours noirs d'escalader la clôture. Photo : Radio-Canada / Dave Gilson

La clôture a pour l’instant été électrifiée sur une distance de 5 kilomètres, aux endroits les plus problématiques. Le procédé pourrait être étendu à d’autres portions s’il prouve son efficacité.

Sauf changement exceptionnel cette année, la zone où nous avons installé le fil électrique attire généralement les ours grimpeurs et, cette année, nous n’en avons pas eu un seul , se félicite M. Rafla.

Des panneaux d’avertissement accompagnent l’électrisation. La clôture est loin des chemins de randonnée et de vélo.

Avec les informations de Dave Gilson