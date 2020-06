Plusieurs semaines de retard pour les masques franco-ontariens

L’entreprise, située à Aurora, en banlieue de Toronto, a reçu plus de 12 000 commandes quasi entièrement de la communauté , souligne le président et propriétaire d’Éduco Entrepôt Canada, Daniel Niesing. Il s’attendait à en vendre quelques dizaines au début de sa campagne promotionnelle en mai.

Daniel Niesing, propriétaire de l'entreprise Éduco Entrepôt Canada, qui vend des fournitures scolaires. Photo : Radio-Canada

Il s’agit d’une belle histoire de succès inattendu , affirme la responsable du service à la clientèle, Karine Dupuis-Stinson.

On s’est fait prendre au dépourvu. Un beau problème, mais tout de même un problème. Karine Dupuis-Stinson, responsable du service à la clientèle, Éduco Entrepôt Canada

Retards de livraison

Le propriétaire explique que les masques sont fabriqués à la main en Colombie-Britannique et qu’il aura fallu acquérir d’importants volumes de matériaux pour en produire autant.

Lors de la première production de masques à grande échelle, qui s’est entamée le 27 mai, l’entreprise a prévu d’en fabriquer environ 12 % de plus que ce qui avait été commandé.

Mais les commandes de masques continuaient de rouler et ça nous a forcés à créer une autre production , affirme M. Niesing.

Les clients d'Éduco Entrepôt Canada devront composer avec des délais de plusieurs semaines, en raison de la forte demande. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

Il prévoit recevoir les premiers masques la semaine prochaine. Le deuxième lot devrait être acheminé à son entrepôt d’ici la fin du mois. Les clients devront prendre leur mal en patience, alors que certains attendront au moins quatre semaines avant de recevoir leurs commandes.

Autres designs franco-canadiens à venir

Le propriétaire d’Éduco Entrepôt Canada dit être en discussion avec l’artiste qui a conçu les modèles franco-ontariens afin d’élargir son offre.

La Société acadienne du Nouveau-Brunswick nous a approchés pour la création d’un masque à leur image , dit-il.

L’entreprise et le graphiste Marc Keelan-Bishop envisagent de créer et fabriquer des masques de styles acadien et franco-canadien.