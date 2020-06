Les policiers sont-ils les mieux outillés pour vérifier si des gens se portent bien?

Chantel Moore a été tuée jeudi dernier par un policier d'Edmundston qui s’était rendu chez elle pour faire une telle vérification.

Selon le service policier municipal, lorsque l’agent est arrivé chez elle, il s’est trouvé face à la jeune femme qui tenait un couteau et qui aurait proféré des menaces.

Ces événements soulèvent plusieurs questions, estime le criminologue Jean Sauvageau.

Voilà une question, un vaste programme et un vaste chantier ici. On se parle, est-ce que les policiers sont formés pour intervenir dans les situations qui peuvent dégénérer de façon assez rapide? D’évidence, ça pose la question : ne devrait-on pas ici avoir au moins avec la compagnie des policiers des spécialistes en santé mentale? Et voilà que se pose une série de questions et de coûts, qu’on va nous dire. Nos politiciens, au Nouveau-Brunswick comme ailleurs, font leur programme électoral en parlant des taxes et des impôts comme si c’était des maladies dont il faut se guérir. Alors voilà, tout ça remet ce genre de chose en question , affirme M. Sauvageau, criminologue à l'Université Saint-Thomas, en entrevue à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

La société peut aussi réfléchir aux responsabilités qu’elle confie aux services policiers, poursuit le criminologue.

Et on remet constamment sur l’assiette de la police toute une série de responsabilités qui, au jour le jour, 999 fois sur 1000, vont relativement bien, mais arrive le jour de la catastrophe et là tout revient à la surface, mais en petite enquête, un rapport, et on recommence, on remet le compteur à zéro et on ne change pas grand-chose , dit-il.

Des communautés autochtones, des politiciens et d’autres citoyens ont exprimé de la consternation et de la colère à la suite de la mort de Chantel Moore. Il faut un mouvement soutenu pour provoquer des changements fondamentaux dans la société, ajoute M. Sauvageau.