Repenser le rôle de la police : peut-on s'inspirer de Camden, près de Philadelphie?

Que ce soit à Toronto, Windsor, Vancouver, Montréal ou Ottawa, de plus en plus de voix demandent que le rôle de la police soit repensé. La Ville de Camden, aux États-Unis, n’a notamment plus de patrouilleurs et mise, depuis sept ans, sur la proximité avec ses résidents. Le succès de ce modèle communautaire pourrait inspirer des corps policiers de ce côté de la frontière.