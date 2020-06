L’esprit entrepreneurial encore bien vivant en Ontario

Des programmes et organismes d’aide au lancement d’entreprises continuent de recevoir beaucoup de demandes, malgré l’incertitude économique.

Ryan Moore, agent de développement des petites entreprises pour la Commission de développement économique communautaire (CDEC) de Thunder Bay, affirme qu’il a reçu environ 120 appels en mai.

Si certains d’entre eux étaient des entrepreneurs établis à la recherche de conseils pour traverser la crise sanitaire, plusieurs appels provenaient de personnes souhaitant lancer un nouveau projet.

Ryan Moore constate que les entrepreneurs sont motivés à atteindre leurs objectifs, même si ce sera plus tard que ce qu'ils envisageaient. Photo : Commission de développement économique communautaire de Thunder Bay

Il précise que ses collègues ont aussi été très sollicités pendant la même période.

La CDECCommission de développement économique communautaire , à travers son Centre d’Entrepreneur, gère notamment le programme Starter Company Plus, qui offre un appui financier et de la formation aux entrepreneurs.

Quand le ministère nous parle du programme, sur la façon dont il peut fonctionner dans la situation actuelle, nous leur disons qu’il y a encore un grand intérêt de la part des entrepreneurs, donc continuons , raconte M. Moore.

Maintenant plus que jamais, nous devons soutenir les entrepreneurs avec tous les outils possibles. Ryan Moore, agent de développement des petites entreprises pour la Commission de développement économique communautaire de Thunder Bay

Certaines entreprises ne peuvent pas fonctionner de la façon dont ils le souhaiteraient, mais ça n’a pas freiné leur esprit entrepreneurial, souligne Ryan Moore.

Il ajoute que ses homologues, dans d’autres organismes semblables ailleurs dans le Nord de l’Ontario, ont fait le même constat.

À Hearst, Gilles Matko, le directeur général de la Corporation de développement économique régional (CDÉR) Nord-Aski, avance qu’il y a le même nombre d’entrepreneurs actifs qu’avant la pandémie, ce qu’il considère comme une bonne nouvelle dans les circonstances.

Le potentiel agroalimentaire du Nord

Ryan Moore précise que beaucoup de projets touchent le milieu de l’alimentation et de l’agriculture. Thunder Bay a développé depuis quelques années une scène gastronomique intéressante.

Des gens me disent qu’ils veulent ouvrir un café. Je leur dis "pendant une pandémie? Ça implique beaucoup de travail." Ils répondent "Ok, pas de problème, qu’est-ce que je dois faire?" Ryan Moore, agent de développement des petites entreprises pour la Commission de développement économique communautaire de Thunder Bay

Christian Howald, directeur pour le Nord de la Société économique de l’Ontario, confirme que de nombreux projets sont en préparation dans la région dans le milieu agroalimentaire.

Christian Howald souligne qu'il y a aussi plusieurs projets dans le domaine des services. Photo : Radio-Canada

Il affirme que la région à un important potentiel dans ce domaine.

Nous consommons 2,5 milliards par année de nourriture, juste dans le Nord. Il y a énormément d’opportunités à saisir, à redévelopper nos capacités, de remettre le pouvoir entre les mains du producteur. Christian Howald, directeur pour le Nord de la Société économique de l’Ontario

Il cite notamment le projet de Jason Dionne, qui veut créer une ferme de champignons à Rivière des Français.

La hausse du prix des aliments inspire aussi Jamie Parent, un ingénieur en informatique qui a acheté un terrain boisé à Hanmer, dans le Grand Sudbury.

Jamie Parent, qui travaille dans l'industrie des jeux vidéos, a eu soudainement eu le goût d'avoir une ferme. Photo : Jamie Parent

Il songeait dans un premier temps à élever des chèvres ou des porcs, mais envisage plutôt maintenant de faire pousser des légumes. J’espère être capable de vendre le bois comme du bois de chauffage, puis avec les revenus payer le tracteur.

M. Parent espère pouvoir planter ses premiers légumes d’ici deux ou trois ans. Il admet que ce sera principalement pour nourrir sa famille, en raison de la taille limitée de son terrain, mais estime qu'il pourrait aussi fournir des produits frais à des voisins.

La recherche de proximité

L’achat local prendra une place de plus en plus importante, croit Christian Howald.

C’est d’ailleurs ce qui a inspiré Andy Deschamps, de Kapuskasing, qui s’apprête à lancer une nouvelle plateforme de vente en ligne pour le Nord-Est de l’Ontario.

Il explique qu’il recevait beaucoup de demandes d’entreprises qui voulaient créer un site de vente, après avoir été obligé de fermer leur magasin en raison de la pandémie.

Andy Deschamps, à gauche, est très impliqué dans sa communauté. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Il avait déjà eu l’idée de créer un genre d’Amazon du Nord de l’Ontario avant la crise, mais que la pandémie l’a poussé à concrétiser le projet.

M. Deschamps explique que la plateforme, qui rassemble déjà de nombreux commerçants fonctionnera par un système d’abonnement pour les vendeurs, sans prendre de pourcentage de ventes.

D’autres entrepreneurs déjà établis adaptent leur modèle d’affaires pour mieux répondre à la demande, souligne Christian Howald.

Il croit que les gens vont rechercher davantage la qualité et accorder plus d’importance à la provenance des produits qu’ils achètent, ce qui est plus facile selon lui avec les petits commerces locaux, plutôt que les grandes chaînes de magasins.

C’est l’approche sur laquelle mise Linda Audette, propriétaire de la boutique The Plus Factor, dans le Grand Sudbury.

Elle a lancé de nouvelles initiatives pour fidéliser sa clientèle et attirer de nouvelles clientes.

Mme Audette raconte avoir reçu plusieurs appels de clientes qui espèrent que son entreprise se porte bien.

Linda Audette en compagnie d'une cliente, Mel Morin. Photo : CBC/Jason Turnbull

Elle prépare d’ailleurs une nouvelle ligne de vêtements nord-ontarienne. On est bien bien fier de ça. Ça va être fait au Canada, comme une grosse grosse portion de mon magasin.

Le lancement, maintenant prévu pour l’automne, devait au départ avoir lieu au printemps.