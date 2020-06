ICI Première annonce des nouveautés pour sa programmation estivale

La première nouveauté, qui apparaît au sommet du communiqué de la chaîne, s'intitule Laisse-moi te présenter. Cette émission hebdomadaire, diffusée le samedi à 16 h, sera animée par Élise Guilbault et Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques. Le duo développera chaque émission autour d’un thème et de rencontres avec des personnalités, et [partagera] avec l’auditoire leur amitié unique, leurs nombreuses passions, leur grande culture et leur entourage bigarré .

Le couple formé des journalistes Nathalie Petrowski et Michel Lacombe prendra la barre d’une nouvelle émission, ayant l’expression controversée OK Boomer pour titre. Déclinée en huit émissions, cette série, diffusée le samedi à 14 h, sera l’occasion pour le duo de parler du conflit générationnel avec des personnes plus jeunes.

Pierre-Yves Lord mènera le nouveau 5 à 7 du samedi sur les ondes d’ICI Première. Chaque semaine, l’animateur recevra une star d’un soir pour coanimer l'émission et discuter de musique, de voyage et d’autres sujets qui le passionnent. On promet une petite évasion, un délire où tout est permis .

Le samedi à 16 h, Marc Labrèche continuera d’être à l'animation d'Un phare dans la nuit, son émission hebdomadaire, qui connaît un franc succès depuis son apparition, en avril.

L'émission de Marc Labrèche « Un phare dans la nuit » se poursuivra cet été. Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Du 20 au 30 juillet, une série d’émissions spéciales s’intéressera aux plus jeunes. L’émission Parole d’ados, où l'on apprendra à connaître les jeunes de 14 à 17 ans, sera animée par la comédienne Zeneb Blanchet.

Les rendez-vous quotidiens d’actualité de la chaîne ICI Première se poursuivront tout l’été, avec de nouvelles têtes à l’animation.

Du côté d’ICI Musique, deux nouveautés sont à l'horaire pour la saison chaude : l’animatrice Catherine Pépin sera aux commandes de Ça groove pour moi, une nouvelle émission aux « rythmes métissés », et la violoniste Angèle Dubeau parsèmera deux heures de musique de ses anecdotes et histoires à l’émission Le monde musical d’Angèle Dubeau.

Par ailleurs, la musique populaire francophone sera de nouveau à l’honneur pour la deuxième saison estivale de JS tendresse, un rendez-vous hebdomadaire animé avec humour, le dimanche à 14 h, par Jean-Sébastien Girard. Ce dernier présentera également une version adaptée de son émission sur les ondes d’ICI Première, le vendredi à 19 h.