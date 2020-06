COVID-19 : 230 nouveaux cas en Ontario

Il s'agit d'une augmentation de 0,7 % depuis lundi.

En revanche, pour la deuxième journée consécutive, la province rate son objectif d'effectuer au moins 16 000 tests de dépistage.

Seulement un peu plus de 13 500 tests ont été complétés au cours des 24 dernières heures. C'est le bilan quotidien le moins élevé en près de deux semaines.

Les laboratoires ontariens peuvent traiter jusqu'à 25 000 tests par jour.

Une bonne nouvelle : aucune nouvelle éclosion n'a été recensée dans les centres de soins de longue durée depuis lundi.

Par ailleurs, la proportion d'Ontariens guéris frôle maintenant 80 %.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Le nombre de personnes infectées, en date du 9 juin. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Seulement sept des 34 bureaux de santé publique de la province ont eu plus de cinq nouvelles infections au cours des 24 dernières heures :

Toronto : 114

Peel : 27

Durham : 10

York : 15

Hamilton : 7

Windsor-Essex : 28

Wellington-Dufferin-Guelph : 11

En revanche, le nombre de décès liés à la COVID-19 a augmenté à au moins 2464 (+14 depuis lundi), selon la santé publique.

Des données plus récentes compilées par CBC font état de 2508 morts.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Le nombre de nouveaux cas, de guérisons et de morts, en date du 9 juin. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Réouverture des garderies

Le premier ministre Doug Ford doit dévoiler mardi son plan de réouverture des garderies.

Lundi, il a annoncé la réouverture des salons de coiffure, des terrasses des restaurants et des centres commerciaux, notamment, et ce, dès vendredi, sauf dans les régions de Toronto, du Niagara et de Windsor.