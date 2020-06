Ouverture d'un centre de dépistage pour travailleurs agricoles migrants dans le Sud-Ouest

Le centre de dépistage doit prendre en charge le dépistage des quelque 8000 travailleurs migrants de la région.

Situé au centre récréatif Nature Fresh Farms, l’ancien complexe récréatif de Leamington, il a pour objectif de tester environ 500 à 600 personnes par jour.

Les travailleurs seront acheminés par autobus pour faire prendre leur température et pour subir des prélèvements.

Si un travailleur est jugé symptomatique, il sera pris en charge par une infirmière praticienne ou un médecin dans une clinique temporaire au centre d'évaluation.

Dans une publication Twitter, les responsables de l'hôpital Erie Shores Healthcare affirment que l'ouverture de ce centre de dépistage est le fruit d'une collaboration entre le gouvernement et la communauté pour servir celle-ci. Ils soulignent également que les travailleurs agricoles sont les bienvenus dans ce centre de dépistage.

Notre centre d'évaluation en ville est ouvert depuis quelques mois déjà, mais il n'est peut-être pas facilement accessible aux personnes qui n'ont pas de moyens de transport ou qui travaillent pendant la journée , affirme le Dr Ross Moncur, directeur général par intérim de l'établissement hospitalier.

Cette initiative vise donc vraiment à étendre l'accès à ce centre d'évaluation à ce groupe du secteur agroalimentaire afin d’éliminer les barrières qui pourraient les empêcher de se faire dépister s'ils le souhaitent , croit-il.

Les conditions des travailleurs agricoles migrants dénoncées

Vendredi dernier, un travailleur migrant de 24 ans, Rogelio Muñoz Santos, est mort de la COVID-19, soit environ une semaine après qu'un travailleur de 31 ans, également originaire du Mexique, Bonifacio Eugenio-Romero, a lui aussi perdu la vie à cause du virus.

Santiago Escobar, représentant national du syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce Canada (TUAC). Photo : Radio-Canada / Isabelle Corriveau

Santiago Escobar, représentant national du syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce Canada (TUAC), a affirmé que les travailleurs avaient été trompés par une agence qui leur faisait croire qu'ils recevraient un salaire équitable, de bonnes conditions de logement et un accès correct à la nourriture et au transport, mais qu’ils n’ont pas reçu ce qui leur avait été promis .

Ils vivaient dans une maison, partageant l'espace avec plus de 30 personnes où ils n'avaient qu'une seule salle de bain. La seule salle de bain qu'ils avaient ne fonctionnait pas correctement , a déclaré M. Escobar, en ajoutant que les ouvriers agricoles ne recevaient pas les soins médicaux appropriés.

Ils ont également été transportés dans une camionnette dont la capacité maximale était de 14 personnes. J'ai cru comprendre qu'à un moment donné, 20 ou 21 personnes ont été transportées , affirme-t-il.

Selon M. Escobar, le jeune homme de 24 ans décédé est venu au Canada pour soutenir financièrement sa famille et la sortir de l'endettement.

Sa famille s'efforce actuellement de rapatrier son corps au Mexique à l’aide d’une campagne de sociofinancement.

L'ouverture du centre de dépistage des travailleurs migrants de Leamington se produit au lendemain de la publication d'un rapport de l'Alliance des travailleurs migrants pour le changement, qui présente les détails de multiples plaintes concernant les conditions de travail et de logement des travailleurs migrants.

S'appuyant sur les plaintes de plus de 1000 travailleurs migrants, l'alliance a fait état de travailleurs dépourvus d'équipement de protection individuelle et d'un manque de nourriture pendant la quarantaine.

Le groupe dénonce aussi des menaces, de l’intimidation et de la surveillance de la part des employeurs, souvent sous le couvert des protocoles COVID-19 .

Des cas d’injustice salariale et un manque d'accès aux soins de santé et à l'information ont aussi été signalés.

Karen Cocq affirme que son organisme demande au gouvernement fédéral de donner le statut de résident permanent aux travailleurs agricoles migrants. Photo : CBC

Karen Cocq, une organisatrice de l’Alliance, affirme que son organisme demande au gouvernement fédéral d'accorder aux travailleurs le statut de résident permanent afin qu'ils puissent faire valoir leur droit à un lieu de travail sûr.

Nous savons depuis des années qu'il s'agit d'une question centrale du programme des travailleurs agricoles temporaires , explique-t-elle.

Les travailleurs migrants savent depuis des années que, sans la possibilité de se défendre contre le licenciement et l'expulsion, ils sont tout simplement incapables de faire valoir les quelques droits qu'ils ont, et cela produit précisément les conditions d'abus, d'exploitation et de négligence qui ont mené à la propagation de la COVID-19 , selon elle.

Des conditions loin d'être idéales , selon la mairesse de Leamington

Lors de l'ouverture du centre de dépistage des travailleurs migrants de Leamington, la mairesse de la ville, Hilda MacDonald, a admis que les responsables de la santé avaient exprimé très tôt leurs inquiétudes quant à l'environnement auquel seraient soumis les travailleurs agricoles.

Selon elle, comme cette population de travailleurs est plus jeune, on a estimé que les risques de manifester les symptômes de la COVID-19 étaient moindres.

Elle a ajouté que les entreprises agricoles qu'elle connaît font de leur mieux et prennent des mesures pour lutter contre le virus, mais que la pandémie leur a ouvert les yeux sur le fait que des changements sont nécessaires.

Nous voyons les choses sous un nouveau jour. Je suis d'accord qu'il y a probablement des conditions où elles sont loin d'être idéales , affirme Mme MacDonald.