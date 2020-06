Restaurant : un premier rendez-vous amoureux séparé par un plexiglas

Un morceau de plastique au menu de l'histoire d’amour. Voilà ce qui attend les nouveaux tourtereaux qui souhaitent respecter à la lettre les exigences sanitaires lorsqu'ils se rendront au restaurant à compter du 15 juin, dans la plupart des régions du Québec, et du 22 juin, dans la grande région de Montréal.

Outre que de faire croire à une adresse de résidence commune, l’autre option qui s'offre au couple en devenir est de respecter le 2 deux mètres de distanciation sociale. Ce qui signifie concrètement de ne pas s’asseoir à la même table que l'être désiré.

C’est loin, le 2 mètres. Imaginez de devoir passer un tête- à-tête avec une future dulcinée séparée, l’expérience restaurant va être affectée, c'est certain , a convenu lundi le Vice-président aux affaires publiques et gouvernementales chez Association Restauration Québec, François Meunier, qui se réjouit par contre que le gouvernement n’ait pas imposé de maximum de clients par établissement.

Mais on peut réussir à trouver des alternatives, notamment en installant une barrière physique, des cloisons. Notamment, on va pouvoir être assis à moins de deux mètres de quelqu'un s’il y a un plexiglas qui nous sépare. François Meunier, Vice-président aux affaires publiques et gouvernementales chez Association Restauration Québec

La même règle de la barrière physique sera en vigueur pour séparer les couples d'amis qui souhaitent se rassembler au restaurant, et discuter en privé à moins de deux mètres de distance.

En Italie, des parois en plexiglas ont notamment été installées autour et au milieu des tables de plusieurs restaurants, depuis la mi-mai, pour se conformer aux règles de la santé publique de ce pays.

Des couples d'amis pourront se retrouver à moins de deux mètres, séparés par une cloison. Photo : Radio-Canada / Illustration Olivia Laperrière-Roy

Pas de plexiglas au Continental

Comme des centaines de restaurateurs, les copropriétaires du Continental préparent l’ouverture du restaurant du Vieux-Québec, un lieu réputé pour les premières rencontres.

Ils se plieront aux exigences de la santé publique comme la règle du 2 mètres entre chaque table pouvant accueillir de 2 à 10 personnes.

Pas question cependant d’installer des plexiglas nulle part dans le restaurant ni de demander des preuves de résidences aux clients.

Il faut y aller avec la bonne foi des clients , explique Mathieu Pettigrew, copropriétaire du Continental. Si quelqu’un a des symptômes, hé bien qu’il ne se présente pas au restaurant. Mais moi, ça ne me tenterait pas d’aller au restaurant, si j’arrive là-bas et qu’on me demande ma carte.

Payer 250 $ pour aller au restaurant et puis être séparés par un plexiglas, ce n’est pas une bonne expérience client. Mathieu Pettigrew, copropriétaire du Continental

Un plan dans un restaurant sans cloison. Photo : Radio-Canada / Illustration Olivia Laperrière-Roy

Pour pallier à la situation, M. Pettigrew et son associé ont notamment l’intention de « perdre des tables pour gagner de l’espace. »

Par exemple, utiliser une table de 20 personnes [à l’époque pré-COVID], pour rassembler 10 personnes qui n’habitent sans doute pas toutes à la même adresse , explique-t-il.

L'Association restaurant Québec prévoit que les restaurants qui rouvriront dès la mi-juin seront en mesure de récupérer environ 60 % de leur capacité d'accueil.