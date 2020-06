Une nouvelle formation pour les éducatrices en garderie à Matane

Alors qu'une nouvelle garderie doit ouvrir au printemps prochain à Matane, un autre projet de CPECentre de la petite enfance est aussi sur la table à dessin. Ces deux projets créeront 150 places en garderie et nécessiteront l'embauche de 40 éducatrices à Matane.

C'est pourquoi le CPECentre de la petite enfance de Matane a collaboré avec le Groupe Collegia afin d'élaborer une formation et de recruter de potentiels candidats et candidates.

La directrice générale du CPECentre de la petite enfance de Matane, Brigitte Desrosiers, explique que les besoins en ressources humaines sont déjà grands et le seront davantage lors de l'ouverture des nouvelles installations.

Les [congés] maternités ne sont pas encore remplacés. [...] On a aussi au CPE des travailleuses expérimentées qui vont prendre leur retraite d’ici deux ans. Brigitte Desrosiers, directrice générale du CPE de Matane

La nouvelle formation durera 14 mois et sera offerte à compter du mois de septembre.

Le conseiller pédagogique chez Groupe Collegia, Jean-Mathieu Fortin, souligne cependant qu’il faut un minimum de 14 inscriptions pour lancer une cohorte. Il est également possible d’avoir plus d’un groupe.

M. Fortin ajoute aussi que la pandémie ne freine pas l'organisation du projet. Les premiers mois d'études du nouveau programme seront dispensés à distance.

On est quand même dans une session qui est plus théorique. Elle s'appuie sur le stade du développement de l’enfant. Rendu à la deuxième session, on est beaucoup plus en laboratoire, en organisations d’environnement de garde, comment animer un espace de garde , précise-t-il.