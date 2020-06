Après avoir été inspectés, les Jardins de Gallix rouvrent leurs portes

Selon la propriétaire, Josée Picard, une vaste opération de désinfection effectuée lundi a permis de conclure que les Jardins ne présentaient qu’un risque faible de contamination à la COVID-19 pour les clients, comme c’est le cas dans les autres commerces.

Tous les employés doivent porter des équipements de protection. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Selon le Centre intégré de la santé et des services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, la fermeture du commerce avait été exigée à la suite de l'émission d’un audit de type préventif du volet « santé au travail » de la Direction de santé publique.

La propriétaire des Jardins de Gallix, Josée Picard, raconte avoir reçu un appel de la santé publique, dimanche. L'inspection a eu lieu lundi et on a fait faire une désinfection des lieux au grand complet , dit-elle.

Tous mes employés sont corrects. Je veux rassurer la clientèle. On est à risque très faible. Il n’y a pas de risque pour les clients, pas plus que dans les autres commerces. Josée Picard, propriétaire des Jardins de Gallix

Moi, je dois être en quarantaine parce que je suis en proximité avec les gens , ajoute la propriétaire. On m’a dit : " on t’a testée et tu n’as rien, mais par sécurité on te demande de rester en quarantaine.” Je vais continuer mes activités à distance.

Le lavage des mains est obligatoire avant d'entrer dans le commerce. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Mme Picard ajoute que toutes les précautions possibles sont prises. On ne prend aucune chance , explique-t-elle. Les employés ont un masque et des lunettes. Ça les protège et ça protège les clients, je ne veux pas fermer une deuxième fois. On va tout mettre en œuvre pour ne pas que ça se reproduise.

La propriétaire entend redoubler de prudence en cette période de fort achalandage.

L'équipe des Jardins de Gallix demande la collaboration des clients pour que les mesures sanitaires soient respectées sur le site du centre de jardin.

Pas de risques pour les clients

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord précise qu'une des personnes déclarées positives à la COVID-19 pendant la fin de semaine a visité Les Jardins de Gallix les 4 et 5 juin. Cette personne était asymptomatique, selon le médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive au centre de santé, Richard Fachehoun.

La jardinerie a mis en place de nombreuses mesures pour limiter la propagation du virus. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Puisque la personne n’avait pas de symptômes, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux juge que les risques de contagions sont très faibles

Les gens qui fréquentent ce lieu-là n’ont pas de risques d’attraper la COVID-19. Richard Fachehoun, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

Toutes les personnes qui ont été dépistées à la suite de l’enquête épidémiologique ont été testées négativement.