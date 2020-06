Toujours sans accès au réseau cellulaire, Saint-Alphonse perd patience

Au début de l'année, le CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a mis en place un fonds pour déployer la téléphonie cellulaire et la municipalité de Saint-Alphonse a été complètement oubliée , déplore le maire, Gérard Porlier.

On relance encore le dossier dans l'espoir que Telus va installer le système dont on a besoin , a-t-il expliqué en entrevue sur nos ondes.

Le maire souligne que 90 % de la population de Saint-Alphonse n'a toujours pas accès à la téléphonie cellulaire. Pourtant, des pourparlers sont en cours avec Telus depuis environ huit ans, selon M. Porlier.

Plusieurs communautés de l'Est-du-Québec sont toujours sans accès à la téléphonie cellulaire. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

On sait que la technologie existe, ça prendrait une tour de communications , précise-t-il.

Or, l'installation d'une telle tour dans la petite municipalité ne serait pas rentable pour les fournisseurs comme Telus. C'est ce qu'on nous laisse sous-entendre. Il n'y aurait pas assez d'abonnés pour les coûts d'installation , avance M. Porlier.

Le maire estime que la sécurité des citoyens et des visiteurs devrait prévaloir sur les coûts.

C'est un peu insultant de se faire dire que la sécurité de nos citoyens, parce que c'est réellement de ça qu'on parle quand on parle de couverture cellulaire, n'en vaut pas l'investissement. Gérard Porlier, maire de Saint-Alphonse

On est quand même une des portes d'entrée d'un immense territoire de chasse et on sait qu'avec le cellulaire, si jamais il arrive un incident fâcheux en forêt, les personnes sont plus facilement retraçables , souligne M. Porlier.

Nos citoyens sont de plus en plus mécontents, et avec raison. Ce sont des vies humaines qui dépendent de cette technologie , ajoute-t-il.

Le maire est d'avis que cette situation nuit à l'attractivité de sa municipalité, qui compte un peu plus de 700 habitants.

Il espère qu'Ottawa offrira prochainement de nouvelles subventions pour le branchement des petites communautés comme la sienne. M. Porlier souligne que d'autres municipalités avoisinantes, comme Saint-Elzéar et Cascapédia-Saint-Jules, sont d'ailleurs dans la même situation.

Telus indique qu'elle n'accordera pas d'entrevue à ce sujet.