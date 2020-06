Une femme aurait été tuée par son chien en Nouvelle-Écosse

La femme a été repérée dans un fossé le long de la route Wittenburg à Middle Musquodoboit par une adolescente de 15 ans. Son chien a par la suite été retrouvé mort un peu plus loin.

Tout aurait basculé très rapidement, selon l’adolescente qui a fait la macabre découverte. Cette dernière dit avoir d’abord croisé la femme et son chien en faisant son jogging.

Tout était beau. Ils étaient assis dans le fossé, elle caressait son chien. Ils jouaient , raconte-t-elle.

Des agents de la GRC le 9 juin 2020 à Middle Musquodoboit, en Nouvelle-Écosse Photo : CBC / Paul Palmeter

Quand elle est repassée au même endroit moins de 15 minutes plus tard, elle a découvert le corps inanimé de la victime. Le chien, quant à lui, était toujours là et bien vivant, relate-t-elle.

L'adolescente a alors a tenté de rester calme pour éviter se faire attaquer à son tour.

Elle a ensuite alerté une passante, Jocelyn Parker, qui a raconté avoir aperçu un chien au milieu de la route. L'animal semblait effrayé, dit-elle, et s'est enfui.

Elle a aussi appelé le voisinage à redoubler de prudence.

Il y a une jeune maman avec quatre petits enfants de moins de 5 ans dans la maison d’à côté, souligne-t-elle. Ils jouent tout le temps dehors.

Peu avant 9 h, la GRCGendarmerie royale du Canada a ordonné aux résidents de la petite communauté de rester à l’intérieur. Des agents ont fait du porte-à-porte pour avertir la population d’un chien dangereux en liberté.

Le chien tué par un voisin

En apprenant la nouvelle, un résident des environs affirme sans hésitation être monté à bord de son camion à la recherche du chien. Il dit l’avoir happé volontairement avec son véhicule pour le maîtriser. Le chien a par la suite été retrouvé mort, vers 9 h 30, sur la route 224, confirme la GRCGendarmerie royale du Canada .

Le nom et l'âge de la victime n'ont pas été dévoilés par la police, car les membres de sa famille n'avaient pas encore été informés. La GRCGendarmerie royale du Canada précise que la femme était de Middle Musquodoboit.

Dans un courriel adressé à Radio-Canada mardi après-midi, Lisa Croteau, porte-parole de la GRCGendarmerie royale du Canada en Nouvelle-Écosse, a indiqué qu'elle ne pouvait pas confirmer la race du chien.

La scène a été libérée. Le médecin légiste a récupéré le corps de la victime. La dépouille du chien a aussi été recueillie par la police.

La mort de cette femme soulèvera des questions importantes, selon ce conseiller municipal. Mais nous devons d'abord nous concentrer à commémorer la victime et à soutenir ses proches , dit-il.

Un « autre » drame dans la communauté

Middle Musquodoboit est une communauté rurale située sur le territoire de la Municipalité régionale d'Halifax, à environ 70 km à l'est de la péninsule d'Halifax. Cette région est surtout connue pour l'agriculture et la foresterie. Tout le monde se connaît ici , dit le conseiller municipal Steve Streach. C'est une communauté calme et agréable. C'est une situation tellement tragique et inhabituelle.

Steve Streatch rappelle que ce drame ajoute au chagrin que beaucoup de gens ressentent dans la région après une série de tragédies qui ont frappé la Nouvelle-Écosse depuis quelques semaines, notamment la tuerie qui a fait 22 morts les 18 et 19 avril.

Avec les informations d'Olivier Lefebvre, de CBC et de La Presse canadienne