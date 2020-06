Deux travailleurs de première ligne réunis avec leur fillette de 20 mois

À la mi-mars, les inquiétudes entourant un possible contact avec la COVID-19 avaient conduit Tom et Corine Armstrong à confier leur fille, alors âgée de 18 mois, aux parents de Tom pour qu’ils s’en occupent temporairement.

Quand ils ont décidé de confier Harper à ses grands-parents paternels, les Armstrong ne savaient pas quand ils la récupéreraient. Les semaines se sont transformées en mois.

Ted et Jean Armstrong se sont occupés de leur petite-fille pendant plus de deux mois.

Fin mai, ils se sont sentis suffisamment en sécurité pour reprendre Harper, en raison du faible nombre de nouveaux cas confirmés dans la région. Corine a reçu un résultat négatif à un test de dépistage quelques jours avant les retrouvailles.

C’était juste... c’était tellement merveilleux , confie Tom Armstrong. Et c’est fou comme Harper a changé. Mais elle était si excitée et si heureuse qu’elle est rapidement revenue à sa routine.

Tom et Corine ont parlé de façon régulière à leur fille par vidéoconférence pendant qu'elle se faisait garder.

Ils se sont également rendus régulièrement chez les grands-parents et ont interagi avec Harper à travers une vitre. Cela a rendu la séparation avec leur enfant un peu moins difficile, mais Tom admet que ça n’a jamais été facile.

C’était tout simplement horrible. Elle est en quelque sorte le centre de notre univers. Et puis, ne pas l’avoir ici et ne pas pouvoir jouer avec elle, la tenir et la serrer dans ses bras... c’était insupportable.

Tom Armstrong