Ottawa analyse comment et quand ouvrir les piscines publiques

Lundi, l'Ontario a dévoilé les détails de la « deuxième étape » de son plan de réouverture, qui permet à 24 bureaux de santé publique, y compris à Ottawa, d'alléger les restrictions de distanciation physique liées à la COVID-19, à la fin de la semaine.

Parmi les nouvelles règles: les rassemblements jusqu'à 10 personnes sont autorisés, les restaurants peuvent servir de la nourriture sur les terrasses et les piscines intérieures et extérieures peuvent rouvrir, y compris les pataugeoires.

Les piscines à vagues, les parcs aquatiques et les glissades d’eau resteront fermés pour le moment, ils sont toujours interdits.

La Ville d'Ottawa, qui possède la plupart des piscines publiques de la ville, a déclaré dans un communiqué qu'il était trop tôt pour dire quand ses piscines pourraient recevoir les nageurs à nouveau.

À la suite de l'annonce faite aujourd'hui par la province de l'Ontario, la Ville d'Ottawa examine l'information et clarifiera davantage pour le public la situation sur l’impact sur les opérations au cours des prochains jours , a déclaré Dan Chenier, directeur général, Service des Loisirs, de la Culture et des Installations de la ville.

Des groupes communautaires envisagent de rouvrir

Alors que la Ville réfléchit à la date d'ouverture de ses piscines, des groupes communautaires et à but non lucratif prévoient pour leur part déjà des plongeons, des campeurs et des cours de natation.

La Dovercourt Recreation Association espère que l'association ouvrira ses portes pour des cours de natation et des mini-camps d’été la semaine du 6 juillet. Photo : Radio-Canada

John Rapp, directeur général de la Dovercourt Recreation Association, a déclaré que lui et son équipe se réunissent mardi pour examiner la « deuxième étape » et proposer un plan pour rouvrir la piscine, appartenant à la ville, que l'association exploite.

Ces dernières semaines, des membres de la communauté ont contacté l’association , a déclaré M. Rapp, demandant s'il était possible de reprendre le service de garde d'enfants pendant l'été, ne serait-ce que quelques heures par jour .

Eh bien, je pense que nous le pouvons , a soutenu M. Rapp lundi, ajoutant que la baignade dans sa piscine serait une composante des services de garde.

Il espère que l'association ouvrira ses portes pour des cours de natation et des mini-camps d’été la semaine du 6 juillet. L'organisation envisage également ouvrir la piscine les jours de temps chaud.

Quant aux piscines du YMCA d'Ottawa, elles doivent rester fermées pendant au moins deux semaines de plus alors que Santé publique Ottawa doit effectuer ses inspections et ses rapports, a déclaré Bob Gallagher, PDG du YMCA-YWCA de la région de la capitale nationale.

Nous sommes ravis d'entendre la bonne nouvelle en matière de santé et nous attendons avec impatience l'occasion de revenir travailler avec nos communautés , a-t-il déclaré.

Nager dans les piscines Y ne sera pas la même chose qu'avant , a déclaré M. Gallagher.

Il y aura probablement un nombre réduit de nageurs autorisés dans la piscine et le Y envisage un processus de sélection pour organiser qui peut être dans la piscine à un moment donné , a-t-il déclaré.

Aucun risque d'attraper le virus dans l'eau de la piscine

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (CDC) affirment que la désinfection et le bon fonctionnement des piscines tueront le virus de la COVID-19 et Santé publique Ottawa confirme que l'eau de piscine n'est pas un diffuseur connu pour les maladies respiratoires.

Un enfant profite de l'eau pendant la journée d'ouverture de la piscine publique en plein air de Cologne, en Allemagne, un jeudi 21 mai 2020 chaud et ensoleillé. Les responsables de la santé disent que le virus qui cause le COVID-19 ne peut pas survivre dans l'eau traitée. Photo : Associated Press / Martin Meissner

Sur la base des recherches scientifiques disponibles, rien ne prouve que le virus puisse se propager dans l'eau qui a été correctement traitée , a déclaré le Dr Brent Moloughney, médecin hygiéniste adjoint à Santé publique Ottawa dans un communiqué écrit la semaine dernière.

Bien que les responsables de la santé ne se préoccupent pas de l'eau de piscine en tant que source de transmission, ou de l'eau de lac ou de rivière d'ailleurs, il existe d'autres façons dont les gens pourraient être infectés dans une zone de baignade qui ne peut être ignorée.

Les individus doivent considérer que les zones autour des piscines et des lacs, comme les vestiaires, les plages et les quais peuvent être des points de transmission pour le virus en raison de l'encombrement et du manque d'utilisation de masques , a déclaré Dr Moloughney.

Santé publique Ottawa recommande aux gens de rester à deux mètres l'un de l'autre, d'envisager de porter des masques lorsque cela est possible et de pratiquer l'hygiène des mains dans les piscines, comme ils le feraient partout ailleurs.

Le souci d'un contact étroit devrait également s'appliquer lorsque dans l'eau et vous devriez pratiquer la distanciation physique dans l'eau, car les gens peuvent respirer fortement, crachoter ou crier , conclut le Dr Moloughney.

Avec les informations de Olivia Robinson