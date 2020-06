5,3 M$ pour la réfection de la salle de spectacle Jean-Marc-Dion à Sept-Îles

Lundi, le conseil municipal a octroyé le contrat des travaux de construction de la salle de spectacle Jean-Marc-Dion à l'entrepreneur LFG/construction RIC pour une somme d'un peu plus de 5,3 millions de dollars.

L’octroi est toutefois conditionnel à l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Ces travaux de réfection de la toiture et du revêtement extérieur avaient été retardés par des appels d’offres infructueux, puis par la pandémie de COVID-19, a rappelé le directeur général de la municipalité, Patrick Gwilliam. Il espère que les travaux pourront commencer le plus rapidement possible.

Les travaux qui sont réalisés à la salle Jean-Marc-Dion s'élèvent à 5,3 M$ (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

C’est un octroi conditionnel qu’on a fait ce soir, a-t-il précisé. On attend justement le règlement d’emprunt du ministère des Affaires municipales, mais le plus vite sera le mieux. Aussitôt qu’on peut, on va commencer , dit M. Gwilliam.

Quant au maire, Réjean Porlier, il croit que le Ministère donnera rapidement son feu vert.

Je suis certain que les ministères ont la commande ces jours-ci d’accélérer tout ce qu’ils peuvent, avance-t-il. Je suis sûr que ça va aller rapidement de ce côté-là.

Contrat pour le dégrilleur à Moisie

Actuellement, les eaux usées de Moisie, de Place de La Boule et de Maliotenam, sont déversées dans le golfe du Saint-Laurent (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Après avoir rejeté deux appels d’offres en raison de coûts trop élevés, la Ville de Sept-Îles a aussi octroyé, lundi soir, le contrat pour la réfection de la conduite de l’émissaire du dégrilleur à Moisie.

La réalisation de ces travaux va permettre de régler le problème des eaux usées qui coulent sur la plage à Moisie, dans le secteur de Place de la Boule, explique Patrick Gwilliam.

Les résidences des citoyens du secteur de la Place de la Boule et de Mani-utenam ne sont pas reliées à l’usine de traitement des eaux usées de la ville. Leurs eaux usées passent par un dégrilleur pour filtrer les matières solides avant d’être rejetées au fleuve sous l’eau au large via un diffuseur , précise-t-il.

Pointe de la rivière Moisie (archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Selon le directeur général, l’autorisation du Ministère sera en vigueur à compter du 25 juin. Par contre, ajoute-t-il, on sait que Pêches et Océans Canada ne permettent pas de travaux sur les plages avant le 1er juillet. Alors il va y avoir des rencontres avec l’entrepreneur pour l’achat du matériel. On s’attend que d’ici la fin juillet, les travaux puissent débuter. Ce sont des travaux qui vont s’échelonner probablement jusqu’en novembre parce que c’est quand même assez long .

L’entreprise Construction Polaris réalisera les travaux pour la somme de 2 160 000 $. Les soumissions précédentes dépassaient les 3 millions de dollars, selon le maire.

Plusieurs contrats accordés avaient été retardés par la pandémie

Par ailleurs, le conseil municipal de Sept-Îles a accordé un nombre particulièrement élevé de contrats, lundi soir.

Au total, 21 octrois de contrats ou rejets d’appels d’offres pour des travaux de toutes sortes étaient à l’ordre du jour.

Une séance publique du conseil municipal de Sept-Îles (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le maire Réjean Porlier explique que cette situation est due à une reprise graduelle des activités après le ralentissement forcé par la pandémie de COVID-19.

On avait dû arrêter de toute façon de lancer les appels d’offres. Il n'y avait pas de soumissions, il n'y avait pas de construction, mais on s’était préparés. Il faut savoir qu’au niveau de l’ingénierie, on s’était avancés en se disant qu’on serait prêts pour différents projets alors quand ça a rouvert on a relancé tout ça. C’est une des raisons pourquoi il y en a autant , a expliqué M. Porlier.

Avec les informations de Laurence Royer