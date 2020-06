Un jeu de serpents et échelles géant dans une école de Sainte-Anne-des-Monts

C’est une enseignante en art à la polyvalente Gabriel-Le Courtois qui est derrière ce divertissement qui peut aussi servir de lieu d’apprentissage original pour les jeunes du primaire, qui fréquentent le même bâtiment.

Les pions du jeu... sont les participants. La distance réglementaire de deux mètres est respectée et aucune contamination n’est possible, puisque tout le monde possède son propre dé.

Un peu de peinture et quelques heures de travail lors d'une fin de semaine ont suffi à la conceptrice, Nadya Lefebvre, pour concevoir le jeu.

On a de l’espace pour bouger. On respecte les normes de distanciation. Ça fait que à partir de là, j’ai commencé à dire : bon ben, ç’est décidé, on fait un serpents et échelles.

Nadya Lefebvre, conceptrice du jeu