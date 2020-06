« J'espère que ça va apporter du changement », confie l'ex-colocataire de George Floyd

« Il aimait la vie, il était quelqu'un de plaisant à côtoyer, dit-il. Il prenait tout le monde dans ses bras. »

Rien n'a changé dans la maison depuis la mort de George Floyd. Personne n'a osé toucher à ses effets personnels. Ça sera à la famille du colosse de 1,98 m (6 pi 6 po) de le faire quand elle sera prête. C'est comme si Alvin Manago espérait encore le retour à la maison de son ami.

Ses souliers préférés, ses Nike jaune et blanc, traînent encore par terre dans sa chambre. Personne ne s'assoit dans le divan où George Floyd a passé tant de soirées en silence à regarder des parties sportives à la télé pour s'évader de ses tracas. Même le panier de basketball dans la ruelle est désert. George Floyd y courait pour enseigner aux jeunes du voisinage chaque fois qu'il entendait un ballon rebondir par terre.

« Il a déménagé à Minneapolis dans l'espoir d'une vie meilleure et il se plaisait ici, affirme Alvin Manago. Il aimait s'asseoir et profiter de l'ambiance qui règne ici. Il était heureux et c'était un sentiment nouveau pour lui. Je pouvais le sentir. »

George Floyd parlait peu de son passé trouble à Houston, de son temps passé en prison, de son enfance dans le quartier défavorisé et violent de Cuney Homes.

Selon l'autopsie du coroner à Minneapolis, des traces de fentanyl et de métamphétamines ont été décelées dans le corps de George Floyd, ce qui surprend Alvin Manago. Il affirme qu'il ne l'a jamais vu toucher à des drogues.

« Je sais qu'il souffrait beaucoup et qu'il voulait faire disparaître cette douleur, dit-il. C'était un gros choc de voir qu'on parlait de drogues. Je me suis dit : de la métamphétamine? Quoi? Je n'ai jamais vu ça à la maison. »

Alvin Manago essaie simplement de traverser ses journées, une à la fois, depuis la mort tragique de son ami, celui qui lui a trouvé du boulot et la maison qu'il habite. Il essaie de trouver du réconfort dans le fait que le décès de George Floyd a donné lieu à un mouvement de lutte contre le racisme et la brutalité policière comme on en a rarement vu.

« J'espère que ça va sauver des vies et apporter du changement, affirme-t-il. Je vois son visage partout et je lui dis : "Tu as réussi, Floyd, c'est toi qui a lancé ce mouvement." »

Chapelle ardente en hommage à George Floyd

Un espoir de changement qui a pris naissance à Houston

Cet espoir de changement, de s'améliorer, c'est à Houston qu'il a pris naissance pour George Floyd. Pour tenter de changer sa vie après des années difficiles et avoir été incarcéré, George Floyd s'est tourné vers la religion.

« Il parlait déjà d'une vie meilleure quand je l'ai rencontré fin 2010, précise Corey Paul, un artiste de Houston. Il veillait sur les jeunes. Il avait tout le respect et l'amour des jeunes du quartier Cuney Homes, parce qu'il avait sacrifié beaucoup dans sa vie à la recherche pour essayer de se reprendre en main. Il prônait l'amour, l'unité, la non-violence. »

Le quartier Cuney Homes ressemble à tant d'autres quartiers afro-américains, ceux de Baltimore qu'on voit dans la télésérie The Wire, par exemple. Survivre est un défi au quotidien. Les étrangers sont rares dans ce milieu défavorisé et marginalisé, où le monde de la drogue est trop souvent la voie facile à suivre.

« Il veillait sur les jeunes et il leur envoyait des messages textes d'encouragement, soutient le pasteur Patrick Ngwolo, qui a rencontré George Floyd lors de prières en plein air dans le voisinage. Un de ses derniers messages envoyés parlait du fait qu'il reviendrait ici en juin… »

George Floyd sera inhumé au cimetière Houston Memorial Gardens de la ville de banlieue Pearland, à côté de sa mère, Cissy, qu'il n'a pu voir avant son décès il y a quelques années. Elle était sa plus grande admiratrice depuis son jeune âge.

Dans le quartier Cuney Homes de Houston, on se réjouit de voir tant de personnes endeuillées et bouleversées par la mort de celui qu'on appelle affectueusement Floyd ou Big Floyd.

« Voir l'étincelle de ce qui ressemble à une révolution au nom de Floyd, dit Corey Paul, c'est très à propos. Il essayait toujours de s'améliorer, comment ne pouvez-vous pas respecter ça? »