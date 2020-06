Cybersécurité : les firmes canadiennes accusent du retard

Selon un sondage mondial, les entreprises canadiennes accusent un retard sur les autres pays en ce qui concerne la cybersécurité. Elles sont donc de plus en plus vulnérables alors qu’un plus grand nombre d'entreprises travaillent à distance.

Le cabinet de fiscalité et de conseil EY affirme qu'en dépit de progrès, 34 % des groupes canadiens ne définissent pas pleinement le risque, contre 16 % de leurs pairs mondiaux.

Le sondage révèle que seulement 21 % des conseils d'administration canadiens savent comment évaluer pleinement les risques en cybersécurité pour leur organisation, comparativement à 48 % à l'échelle mondiale.

Et 43 % des groupes canadiens ne sont pas en mesure de quantifier l'efficacité de la cybersécurité, contre 24 % des répondants mondiaux. Les entreprises canadiennes dépensent aussi moins que les autres pour la cybersécurité à l'échelle mondiale.

Aux yeux du chef de la cybersécurité d'EY Canada, Yogen Appalraju, les équipes de cybersécurité doivent mieux communiquer aux conseils d'administration la gravité et les conséquences des différents risques, et développer de meilleures alliances dans toutes les organisations.

Seulement 10 % des personnes qui ont répondu au sondage canadien affirment qu'il existe un niveau élevé de confiance et de consultation entre les équipes de cybersécurité et l'ensemble de l'entreprise.

L'éducation et l'engagement accrus de ce groupe devraient se répercuter sur l'entreprise pour accroître la sensibilisation, tout en aidant à obtenir l'adhésion au financement et aux ressources nécessaires pour faire face aux menaces croissantes , a affirmé Yogen Appalraju dans un communiqué.

L'enquête annuelle d'EY sur la sécurité de l'information dans le monde, menée d'août à octobre, a reçu des réponses de plus de 1300 cadres responsables des technologies de l'information de certaines des organisations mondiales les plus importantes et les plus reconnues, dont 47 au Canada.