L'échéancier reporté à la tête des ponts pour plus d'aménagements à Lévis?

Si la reconfiguration de la tête des ponts était l’une des priorités de la Coalition avenir Québec au lendemain des élections, le gouvernement pourrait maintenant prendre plus de quatre mandats pour la compléter.

Dans une réponse fournie par le gouvernement au bureau de projet du réseau structurant de Québec la semaine dernière, il est inscrit que les échanges avec le Ministère nous ont confirmé que le réaménagement de la tête des ponts est prévu pour 2031 , ce qui explique pourquoi le projet de tramway n’en fait pas état.

Si le ministère des Transports nie toujours que ce chantier puisse s’étaler jusqu’en 2031, le maire de Lévis ne s’en offusque pas.

Que le gouvernement prenne le temps de revoir ce schéma, c'est une bonne affaire. C’est un schéma qui était incomplet , dit-il.

Il y avait un chaînon manquant. Il n’y avait rien du côté de Lévis. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Le maire de Lévis Gilles Lehouillier. Photo : Radio-Canada

Des épinettes et des bouleaux

Gilles Lehouillier souligne que le dernier projet de réaménagement des bretelles donnant accès aux ponts Pierre-Laporte et de Québec n’offrait pas de réels avantages pour Lévis.

À part les sapins, les épinettes et les bouleaux, il n'y avait pas grand-chose qui était fait à Lévis. On plantait quelques arbres et c'était fini , déplore-t-il, en faisant référence à un document datant d'avril 2015.

On voit maintenant que le ministère des Transports considère les bretelles des ponts, non seulement du côté de la rive nord, mais aussi du côté de la rive sud. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Gilles Lehouillier est d'avis que ce nouvel échéancier permettra davantage d'intégrer la transformation de la route 116 en boulevard urbain et l'interconnexion entre les deux rives.

Labeaume n’est pas surpris

Questionné à ce sujet lors d’un point de presse la semaine dernière, le maire de Québec n’a pas voulu exiger davantage de réponses du gouvernement.

On va laisser passer la crise de la COVID-19 et après on va s’occuper des autres dossiers , a-t-il dit.

Régis Labeaume a toutefois précisé que le projet de tramway ne dépend pas de la reconfiguration des bretelles des ponts.

Le tracé du tramway de la Ville de Québec, en date du 13 mai 2020. Photo : Radio-Canada

Le maire a aussi ajouté qu’il n’est pas tombé en bas de sa chaise lorsqu’il a appris le nouvel échéancier de 2031.