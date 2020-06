Tout pour sauver Nathan

Nathan a un frère jumeau, Jack. Ils sont nés en octobre et leurs parents ont vite constaté que le développement de Nathan était beaucoup plus lent que celui de Jack.

Nathan restait comme un bébé naissant, sans se développer, et, à un moment donné, assez rapidement, il a régressé au niveau corporel. Il est devenu mou comme de la guenille , raconte son père, Marc-André Ouellet.

Quand il pleurait, on ne l’entendait pas. Donc, tout ça ensemble, ça a fait en sorte qu'on a consulté , ajoute sa mère, Geneviève Caron.

Il a fallu plusieurs examens médicaux avant que le diagnostic ne tombe.

Le bébé reçoit des traitements pour stabiliser l’évolution de sa maladie, quelque chose d’impensable il y a quelques années encore. Sans eux, il dépendrait probablement d’un respirateur artificiel pour survivre ou serait peut-être même décédé.

Si on a des gains au niveau de la motricité, c’est du plus et, heureusement, Nathan, on voit des progrès, mais vraiment de façon très graduelle , explique Geneviève Caron.

Geneviève Caron et Marc-André Ouellet sont prêts à tout pour sauver leur fiils Nathan. Lui et son frère jumeau sont nés en octobre. Photo : Radio-Canada

Mais stabiliser Nathan, ce n’est pas suffisant pour ses parents qui veulent le voir guérir. Santé Canada étudie un traitement, mais il demeure inaccessible pour le moment.

C’est pourquoi Marc-André Ouellet et Geneviève Caron veulent amasser 2,8 millions de dollars afin de se procurer le traitement américain.

Lundi, ils avaient réussi à récolter 91 000 $ grâce à leur campagne de sociofinancement.

D’après le reportage de Mélissa Savoie-Soulières