Un projet de rues piétonnes au centre-ville de Rouyn-Noranda cet été

La transformation des rues Principale et Perreault permettrait aux restaurants d'agrandir leurs terrasses en cette période de distanciation sociale.

Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé la réouverture possible des restaurants hors Montréal dès le 15 juin.

Il s'agit d'une belle opportunité d'agrandir les espaces pour les terrasses et d'encourager le transport actif en donnant plus d'espace pour la circulation des piétons et des cyclistes , a affirmé la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire.

S'il reste des modalités à préciser, des annonces pourraient avoir lieu à la fin de la présente semaine.

Rapport du Bureau du citoyen

La Ville de Rouyn-Noranda a également déposé le tout premier rapport annuel de son nouveau Bureau du citoyen.

Cette promesse électorale de la mairesse Diane Dallaire a officiellement pris forme en novembre 2019.

L'objectif du Bureau du citoyen est de faciliter le processus de plainte et d'accompagnement auprès de la Ville.

Le conseil municipal est toujours présenté en ligne. Photo : Capture d'écran

Même s'il n'a été actif que 55 jours en 2019, le rapport annuel fait état de 32 demandes, dont 26 accompagnements et 6 plaintes.

Si on regarde dans les accompagnements, 13 qui concernaient le déneigement, 7 qui étaient dans des sujets divers, 2 pour les matières résiduelles, 2 réclamations et 2 au niveau des stationnements , précise le responsable du Bureau du citoyen à la Ville de Rouyn-Noranda, Simon Lapierre.