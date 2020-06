Des camps pédagogiques organisés en quelques jours pour des élèves en difficulté

Après deux mois à la maison, Arthur, qui est en première année, retourne à l’école. Sa mère Amélie prépare son sac d’école tandis qu’il enfile son chandail et met sa casquette.

Il est nerveux. Ses parents aussi. Pour eux, c’est une deuxième rentrée scolaire alors que la fin des classes approche.

Si Arthur, 6 ans, retourne sur les bancs d’école au début juin, c’est qu’il a été défini par son enseignante comme ayant des difficultés d'apprentissage. L’école estime qu’il doit revenir en classe pour qu’on puisse l’aider à progresser. D’ici la fin de l’année, il va donc participer aux camps pédagogiques, selon sa mère, Amélie Léveillée.

Mon fils a des difficultés académiques, ça demande énormément de supervision à la maison. Avec le professeur, on s’est dit que, pour le restant de l’année, ça pourrait l’aider à progresser, avec le support de l’enseignant , dit-elle.

Arthur va maintenant à l’école chaque avant-midi.

Pour venir en aide aux élèves vulnérables, le ministère québécois de l’Éducation a annoncé la semaine dernière que des camps pédagogiques verraient le jour dans les écoles primaires de la grande région de Montréal, de la MRC de Joliette et de la ville de L’Épiphanie, ainsi que dans les écoles secondaires un peu partout au Québec.

Marie-Andrée Lévesque, qui a un fils au primaire avec des difficultés d’apprentissage, voit cette initiative d’un bon œil. Ça va lui permettre de consolider les apprentissages qu’il a faits au courant de l’année. C’est important aussi pour la rigueur, la routine et tout ça. Elle croit que, d’ici la fin de l’année, son fils va pouvoir s’améliorer en français et en mathématiques, les deux matières de base .

Danielle Fecteau, dont la fille a été ciblée par l’école, croit elle aussi que ce camp pédagogique peut être bénéfique pour son enfant. Ça ne peut pas nuire d’avoir un rappel de certaines notions, même si c’est des notions de base ou un rappel de toutes les notions qu’ils ont apprises , estime-t-elle.

Sa fille Gabrielle, qui est en cinquième année, a besoin d’un coup de pouce en lecture et en écriture. Mais ce qu’elle veut surtout en retournant à l’école, c’est revoir ses amies. Je trouve ça le fun parce qu’on voit nos amies. On ne peut pas jouer comme d’habitude. Mais je trouve que c’est le fun , résume-t-elle.

Environ 70 % des écoles secondaires du Québec offrent des camps pédagogiques à leurs élèves. À la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, à Saint-Eustache, 5000 élèves ont été ciblés. La moitié d’entre eux se sont inscrits.

En Beauce, près de 400 élèves du secondaire y participent. Il n’y a qu’un maximum de dix élèves par classe. La directrice de la polyvalente Benoît-Vachon, Anne-Marie Grenier, estime que ces petites classes vont permettre aux élèves en difficulté de progresser. Les groupes vont être très petits, donc le contact avec l’enseignant va être beaucoup plus direct, explique-t-elle. Les enseignants vont travailler les lacunes de l’élève et non revoir les notions entières de l’année.

Nos enseignants ont ciblé eux-mêmes leurs élèves en français, mathématiques, anglais, sciences et univers social qui étaient en échec. On leur a fortement conseillé de venir pour utiliser ce temps-là de rattrapage , ajoute-t-elle.

La Commission scolaire de Montréal en est à mettre en place des camps pédagogiques dans les écoles.

Ces camps ont été organisés en quelques jours seulement. Ils ont été critiqués. Mais le ministère de l'Éducation espère qu'ils permettront d'atténuer l'impact de la fermeture des écoles pour les élèves les plus vulnérables.