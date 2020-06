Optimisme mais quelques craintes pour un restaurateur sherbrookois

Alors que de nombreux restaurants pourront rouvrir leurs portes à compter de lundi prochain , en excluant ceux du Grand Montréal, de la MRC de Joliette et de la ville de L'Épiphanie qui devront toutefois attendre une semaine de plus, un restaurateur sherbrookois dit être prêt pour une réouverture, même si quelques zones d’ombres persistent.

Luc Laplante, propriétaire du resto bar Chez Stanley, à Sherbrooke, dit qu’il est content d’ouvrir, mais que cette réouverture sera difficile . Pour lui, plusieurs choses restent nébuleuses concernant les directives de la santé publique, notamment en ce qui concerne la distanciation et l’accueil de groupes de clients.

Luc Laplante, propriétaire du resto bar Chez Stanley, à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

[Comment va-t-on savoir] qui est en famille ou pas? , se questionne-t-il. Pour un groupe de quatre, est-ce qu’il faudra vérifier les quatre? Est-ce qu’il faudra garder les deux mètres? Tout ça, c’est beaucoup de logistique , poursuit-il.

M. Laplante dit qu’il attend des directives plus claires de la part du gouvernement. Il salue tout de même l’initiative de mettre à la disposition des restaurateurs une trousse de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui est disponible sur leur site internet depuis ce lundi.

Cette trousse prévoit notamment le port du masque et de la visière pour les serveurs, ainsi que pour le personnel en cuisine s’ils ne peuvent pas maintenir une distanciation de plus de deux mètres. Limiter le nombre de clients y apparaît également, mais sans plus de détails.

Pas d’ouverture pour les bars

De leur côté, les propriétaires de bars devront s'armer de patience. Aucune date n'est confirmée en ce qui les concerne, pour le moment. Qu’est-ce qu’on dit à nos [employés]? Ne lâchez pas, ça s’en vient? Tout nous indique que ça ne s’en vient pas , déplore Maxime Pothier, propriétaire du King Hall, à Sherbrooke.

Maxime Pothier, propriétaire du King Hall, à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

M. Pothier se sent abandonné par le gouvernement. Tout nous indique qu’on est comme pas aimés, pas désirés , lance-t-il. J’ai l’impression que le gouvernement pourrait tous nous fermer et que ça ferait bien son affaire , pense-t-il.

Le fait que le gouvernement autorise à nouveau aux clients des restaurants de commander de l’alcool sans acheter de nourriture est une pilule difficile à avaler pour le propriétaire du King Hall. Je suis bien content pour les restaurants, mais je ne vois pas la différence entre boire une bière assis dans un restaurant ou dans un bar. Il faudrait qu’on m’explique, parce que je ne comprends pas , lance-t-il.