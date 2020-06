Les règles connues pour la réouverture des restaurants

Les règles ont été annoncées lors du point de presse des ministres André Lamontagne et Jean Boulet lundi après-midi. Elles ont été clarifiées dans un communiqué envoyé par après. Les restaurants étaient fermés depuis la mi-mars alors que les premières mesures pour lutter contre la propagation de la COVID-19 avaient été mises en place.

Les restaurateurs pourront ainsi ouvrir leurs lieux de consommation de repas, y compris les salles à manger et les terrasses. Ces lieux devront être aménagés de façon à favoriser le maintien d'une distance physique de deux mètres entre les clients, à moins qu'il ne s'agisse d'occupants d'une même résidence privée ou qu'une barrière physique permettant de limiter la contagion ne les sépare , est-il écrit.

Ainsi, le nombre de clients que pourra recevoir un restaurant est laissé à sa discrétion. Pour ce qui est des employés, ceux qui ne peuvent respecter la règle des deux mètres, que ce soit entre eux ou avec la clientèle, devront porter un masque et une protection oculaire. Le port de la visière complète pourra remplacer ces deux équipements.

Respecter le deux mètres, ça va être difficile pour nous, comme on est un petit restaurant. On va faire notre possible. On a commandé des plexiglas pour mettre entre les tables et sur la terrasse pour essayer de maximiser les consignes pour que les gens puissent venir, mais ça va être difficile pour nous, c'est sûr , a indiqué Myriam Bouchard, copropriétaire du restaurant Au pavillon noir, situé dans le village portuaire à La Baie.

Myriam Bouchard, copropriétaire du restaurant Le pavillon noir Photo : Radio-Canada

C'est sûr qu'on va perdre beaucoup de place, mais oui c'est quand même possible de le faire, de réussir avec toutes les consignes , a mentionné pour sa part le chef-propriétaire de La Cuisine, David Janelle.

Les bars déçus

L'autorisation touche les 22 000 détenteurs d'un permis de service alimentaire et s'appliquera donc aux restaurants-bars. Cependant, les bars qui n'ont pas d'offre alimentaire devront rester fermés, ce qui déçoit énormément les propriétaires, celui du bar L'Appartement, sur la rue Racine à Chicoutimi, Alexandre Bédard.

Lors de son point de presse, le premier ministre, François Legault, avait expliqué que la distanciation sociale était plus difficile à respecter dans les bars où les gens sont debout et sont rapprochés.

Je ne suis vraiment pas d'accord dans le sens où, oui, après une certaine heure il y a une ambiance debout plus à la danse, mais là on ne ferait pas de la danse. Il y a facilement moyen de s'adapter, comme ici où on est à l'extérieur et on peut faire du service avec des masques, ce n'est pas un problème , a-t-il exprimé, avant d'ajouter qu'il était un peu exaspéré.

Le propriétaire du bar L'Appartement, Alexandre Bédard Photo : Radio-Canada

D'après les informations de Philippe L'Heureux