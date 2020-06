Reprise de la course à la chefferie du Parti libéral de T.-N.-L.

Les deux candidats de la course à la chefferie du Parti libéral de Terre-Neuve-Labrador ont remis en marche leur campagne respective, lundi, soit deux mois après la mise sur pause du processus en raison de la pandémie.

La reprise de la course entre le fonctionnaire John Abbott et le chirurgien Andrew Furey a coïncidé avec l'assouplissement des mesures de santé publique de la province.

M. Abbott a tenu une conférence de presse lundi matin pour présenter son programme, sans les habituelles poignées de main qui accompagnent de telles apparitions.

Ce dernier veut s'attaquer au fiasco du barrage hydroélectrique de Muskrat Falls, jurant de démanteler la société d'État responsable du projet.

Nalcor a écrit le chapitre le plus sombre de notre histoire. Elle a perdu son droit d'exister. Je vais la fermer et la remettre à Hydro, là où elle doit être , a-t-il déclaré.

M. Abbott a promis qu'il ne laisserait pas l'électricité circuler dans le barrage tant qu'un accord n'aura pas été conclu avec le gouvernement fédéral.

John Abbott, candidat au leadership du Parti libéral de T.-N.-L., veut démanteler Nalcor. Photo : CBC

Le prix déterminé par la province sera de 13,5 ¢. Si nous n’avons pas une garantie d’Ottawa que les tarifs [d’électricité] n’augmenteront pas, je n’ouvrirai pas les turbines, a-t-il lancé.

Ces tarifs devraient passer à 22,89 ¢ par kilowattheure lorsque le barrage sera mis en service, ce qui est considéré comme une augmentation ingérable pour de nombreux foyers de Terre-Neuve-et-Labrador.

La province est déjà en pourparlers avec le gouvernement fédéral sur la question de la réduction des taux. Malgré cela, aucun plan d'atténuation clair n'a été révélé ni suggéré par les politiciens.

Par ailleurs, M. Abbott n'a pas présenté de mesures concrètes à cet effet lors de l'annonce de lundi.

Son opposant, Andrew Furey, propose quant à lui d'aller cogner directement aux portes d’Ottawa. Il n’y a aucune solution possible sans l’aide d’Ottawa , a-t-il dit.

Le Dr Andrew Furey, un chirurgien orthopédiste, a lancé sa campagne à la direction du Parti libéral de Terre-Neuve-et-Labrador le 3 mars 2020 à Saint-Jean. Photo : La Presse canadienne / Douglas Gaulton

Un premier ministre non élu

Selon la loi, des élections générales doivent être déclenchées 12 mois après l’entrée en fonction du nouveau premier ministre. Les deux hommes sont restés vagues sur la question.

John Abbott et Andrew Furey ne sont pas élus à l'Assemblée législative. L’un d’eux deviendra premier ministre, alors que la province fait face à une pandémie, et à la pire crise financière de son histoire.

Le chef du Parti progressiste-conservateur, Ches Crosbie, soutient que le fait d'avoir un premier ministre qui n'est pas élu n'est pas une situation viable, mais il ne croit pas que les citoyens souhaitent une élection provinciale dans un délai rapproché en raison de la pandémie de COVID-19.

Le plus important, selon lui, c'est que le gouvernement dépose un budget. Nous avons besoin de comprendre la profondeur de la crise économique et financière et où nous en sommes. Il ne devrait pas y avoir d'élections générales avant qu'un budget soit déposé.

Selon Ches Crosbie, le gouvernement n'aura d'autres choix que de déposer un budget en septembre puisqu'il arrivera à court de fonds pour faire fonctionner le gouvernement. Je crois que le public ne tolérera pas une situation qui perdure ainsi , soutient-il.

Le chef du Parti progressiste-conservateur, Ches Crosbie Photo : Radio-Canada / Marie-Isabelle Rochon

La situation financière des partis demeure aussi un enjeu. La pandémie n'a pas permis la tenue d'événements de collectes de fonds. Maintenant que le déconfinement commence, on prépare des collectes de fonds qui se feraient d'une autre manière, elles pourraient se faire virtuellement , estime Ches Crosbie.

Amanda Bittner, une politologue de l'Université Memorial, croit elle aussi qu’une élection risque de poser des problèmes de logistique.

J’imagine que le parti va vouloir une élection plus tôt que plus tard, pour déterminer tout ce qui va se passer, mais en même temps je crois que les autres partis ne veulent pas une élection, c’est difficile à coordonner pendant une pandémie.

Il y a encore peu de détails sur le déroulement des prochaines élections dans un contexte de pandémie. Près de 4000 personnes travaillent normalement dans les bureaux de scrutins.

Le directeur général des élections dit attendre des directives précises de la médecin hygiéniste en chef. Il existe un moyen de gérer des élections en toute sécurité dans le cadre de la COVID-19, et nous devons examiner cela , avait-elle indiqué à ce sujet.

La course à la chefferie se déroulera principalement en ligne. Les membres du Parti libéral voteront en ligne pour leur nouveau chef le 3 août prochain.

D'après le reportage de Marie-Isabelle Rochon et avec des informations de CBC