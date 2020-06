La station de recherche des îles Mingan demeurera fermée cet été

Dans un premier temps, la Station (aussi connue sous le nom de MICS pour Mingan Island Cetacean Study) avait planifié de ne pas accueillir de stagiaires ou de membres de l’équipe en provenance de l’Europe cet été. L’équipe projetait de réduite à six ou sept membres maximum. La limite de ces mesures était une possible contamination dans le village où est basée la station.

À Longue-Pointe-de-Mingan, 70 % de la population est âgés de plus de 70 ans. C’est par peur que quelque chose comme ça arrive au village à travers des gens comme nous qui viennent tous de l’extérieur. Je pensais que ça ne valait pas le risque, même si nous aimons beaucoup faire notre travail , indique Richard Sears, directeur et fondateur de la Station de recherche.

Le biologiste Richard Sears a fondé la Station de recherche des îles Mingan (MICS) en 1979. Photo : Courtoisie : Baleines en direct

Il se dit bien conscient que le nombre de personnes infectées au Québec est en diminution, mais il estime que l’ouverture des routes pourrait faire à nouveau augmenter les cas dans des régions isolées comme la Côte-Nord.

La décision n’a pas été facile à prendre, admet Richard Sears. Ç’a tourné dans ma tête, dans mes émotions, pendant à peu près deux mois, en regardant tout ce qui se passait et en parlant régulièrement avec les gens dans le village , raconte Richard Sears.

C’est la première fois en 42 ans que les membres de la station ne seront pas en poste pour l’observation des baleines.

Une saison perdue

Des contrats comme celui avec Pêches et Océans Canada pour observer, à des drones, les cicatrices que portent les grands mammifères marins seront suspendus cet été et possiblement repris l’an prochain.

Une baleine au large de Port-Cartier. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Il n’y aura aucune équipe sur le terrain. Ça veut dire que nous n’aurons pas de suivi sur les animaux avec lesquels on travaille en général dans le détroit de Jacques-Cartier, entre Anticosti et Mingan. On perd une année de terrain et ces données, on ne peut pas les récupérer , ajoute Richard Sears.

Des collaborateurs de la Station dans le secteur de Gallix ou de Matane continueront peut-être à documenter leurs observations, mais rien n'est encore confirmé.