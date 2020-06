Réouverture le 15 juin : des restaurants de Gatineau veulent privilégier l'ambiance

Québec estime que cette réouverture nécessitera des changements importants dans les pratiques du secteur de la restauration et que les clients devront aussi jouer leur rôle , en respectant les mesures sanitaires qui se veulent néanmoins réalistes et adaptées à l’industrie , laquelle a été grandement consultée.

Dans les restaurants, les clients seront accueillis par des employés qui porteront des lunettes et un masque. Il revient au restaurateur de voir combien de personnes peuvent rentrer dans l'établissement.

Une distance de deux mètres devra être maintenue entre les tables. Une fois le repas terminé, les employés devront désinfecter les tables et les chaises avant d'accueillir de nouveaux convives.

Or, selon la chef et propriétaire du restaurant gatinois Edgar, Marysol Foucault, ces contraintes supplémentaires vont dénaturer l’atmosphère à laquelle les fidèles de son établissement sont habitués. Elle n'a donc pas l'intention de rouvrir sa salle à manger pour l'instant.

Pour nous, ça ne change rien pour l’instant. On a pris la décision [...] de poursuivre nos opérations en tant que restaurant à emporter. On croyait tout simplement que l’ambiance n'allait pas être au rendez-vous , a expliqué Mme Foucault, en entrevue à l'émission Sur le vif.

Pourquoi j’imposerais aux gens une ambiance dans laquelle moi-même je ne veux pas aller manger? Marysol Foucault, propriétaire du restaurant Edgar

Isabel Thériault, copropriétaire du Bistro CoqLicorne, dans le Vieux-Hull, envisage aussi de repousser la réouverture de son établissement au-delà du 15 juin et, par la suite, de s'ajuster au fil des semaines.

Elle pourrait mettre des terrasses et utiliser la rue le plus possible afin de respecter les deux mètres de distance. Mme Thériault veut ainsi donner un peu de vie au centre-ville qui, selon elle, en a grandement besoin .

Les propriétaires de bars avaient les mêmes attentes que les restaurateurs, mais ils devront s'armer de patience. Aucune date n'est confirmée en ce qui les concerne, pour le moment.

Correction : Une précédente version de ce texte citait le propriétaire du café bistro Le Troquet, qui disait être déçu de ne pas pouvoir rouvrir les portes de son établissement. Cependant, il s'avère qu'il est titulaire d'un permis de restauration et que Le Troquet pourra donc rouvrir dès le 15 juin.

Avec les informations de Jérôme Bergeron