Encore plusieurs années de travaux sur la route 389

Des travaux sont en cours pour rendre la route 389 plus sécuritaire entre Baie-Comeau et la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

La facture totale de ce projet de réfection s'élève à 477 millions de dollars. Étant donné l'ampleur du projet, il est impossible pour l'instant d'en prévoir la fin.

Au terme de ces travaux, la route 389, reconnue pour être sinueuse, sera éventuellement beaucoup plus droite. Au total, environ 100 des 570 kilomètres que compte cette route seront refaits, affirme la conseillère en communication pour le ministère des Transports, Sarah Gaudreault.

Les 22 premiers kilomètres étaient vraiment très sinueux. On parle de pentes prononcées, de courbes très serrées qui nuisaient à la visibilité des automobilistes et c'est particulièrement dangereux. On a beaucoup d'entrées de chalets dans ces endroits-là.

Le chantier de la route 389 au nord de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Le ministère des Transports estime que les travaux sur les 22 kilomètres qui séparent Baie-Comeau de Manic-2 seront terminés dans quatre ans. Cet été, d’importants travaux de dynamitage auront lieu pour améliorer la topographie de la route.

Le ministère prévoit que l’équivalent du volume de 194 piscines olympiques sera dynamité entre mai et septembre.

Il y a du dynamitage qui se fait de façon ponctuelle, deux fois par jour, pour tout l'été. Il faut s'attendre à des inconvénients quand même pour les prochaines années en termes d'arrêts. Sarah Gaudreault, conseillère en communication pour le ministère des Transports

Un nouvel accès à la route 389

À Baie-Comeau, un tout nouvel accès à la route 389 est en construction, à quelques kilomètres de son entrée actuelle. L'entrée de la route sera désormais située dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier, plutôt que sur le boulevard Comeau, mais cette décision ne fait pas l'unanimité.

Le président de la Chambre de commerce de Manicouagan, Antonio Hortas, affirme que la construction de ce nouveau tronçon change les plans de plusieurs commerçants, qui doivent une partie de leur clientèle à la 389.

Les commerçants qui, depuis des années, se sont implantés, ont investi, ont servi leur clientèle, sont maintenant un peu laissés-pour-compte, dit-il. On va continuer de travailler à voir ce qui peut être fait.

Le nouveau tronçon de la route 389 rejoindra l’ancien au kilomètre 4. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Pour sa part, le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Manicouagan, Marcel Furlong, croit que l’aménagement de ce nouveau tronçon va améliorer la circulation à Baie-Comeau.

Ça causait une problématique de circulation de gros camions en ville. Puis, il faut rajouter qu’il n’y a plus vraiment de terrains disponibles pour le développement industriel ailleurs que dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier.

L'ancien tronçon sera tout de même conservé, notamment pour que les villégiateurs puissent se rendre à leur chalet.

Un projet attendu

Le projet était attendu depuis longtemps par les utilisateurs de la route, mais aussi par les entrepreneurs en construction.

L’entrepreneur général qui est allé chercher le contrat utilise les services de sous-contractants de la région. Ça, pour nous autres, c’est une inspiration. On est très heureux de ça , se réjouit le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Manicouagan, Marcel Furlong.

Le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

En cette période de pandémie, l’octroi de contrats liés à ce projet est une bouffée d’air frais pour l’industrie, affirme pour sa part le président de la Chambre de commerce de Manicouagan, Antonio Hortas.

Avec la période qu’on vient de traverser de COVID-19, la reprise des travaux, la remise en chantier, c’est de l’injection d’argent frais qui est le bienvenu , dit-il.

