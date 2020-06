Retour des ambulances gaspésiennes à Campbellton

L'urgence avait dû être fermée depuis qu'un médecin a été déclaré positif à la COVID-19. Ce dernier ne s'était pas placé en isolement, ce qui a forcé le personnel de l'urgence à se mettre en quarantaine le 27 mai dernier.

Depuis deux semaines, les ambulanciers de l'entreprise Paraxion devaient conduire les patients du secteur de Pointe-à-la-Croix-Matapédia-Les Plateaux vers l'hôpital de Maria.

À Pointe-à-la-Croix, les équipes des deux ambulances fonctionnent selon des horaires de faction. Les ambulanciers doivent être disponibles 24 heures sur 24, durant 7 jours répartis sur une période de 14 jours.

Chaque ambulancier est en poste chez lui, à la maison. Les membres de l’équipe se rejoignent à la caserne pour récupérer leur véhicule lors d’un appel.

Les ambulanciers ont souvent dénoncé ces horaires qui entraînent selon eux des délais d'intervention plus longs.

Le retour des ambulances à Campbellton est donc une bonne nouvelle pour la population et pour la stabilité des équipes d'ambulanciers, estime le directeur des opérations provinciales de l'entreprise Paraxion, Mathieu Lévesque.

M. Lévesque souligne qu’il est beaucoup moins long pour les ambulanciers de se rendre à Campbellton qu’à Maria ou encore à Amqui. Ça risque d'améliorer énormément ces fameuses ruptures de service et quand on dit rupture de service, on parle plus de diminution de l'offre de service , commente M. Lévesque.

L'urgence de Campbellton était partiellement accessible à la population la semaine dernière, mais les gens devaient suivre certaines consignes dont le port du masque.

L'urgence de l'hôpital de Campbellton sera de nouveau ouverte 24 heures sur 24 à compter de mardi matin.

