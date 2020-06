Aucun nouveau décès en trois jours dû à la COVID-19 en Colombie-Britannique

Il y a désormais 183 personnes atteintes de la maladie, contre 193 vendredi, lors de la dernière mise à jour sur l’évolution de la pandémie dans la province.

En tout, 29 personnes ont eu un résultat positif au dépistage de la COVID-19 depuis, soit 14 entre vendredi et samedi, 6 entre samedi et dimanche, et 9 entre dimanche et lundi.

Le nombre de patients hospitalisés diminue aussi : ils sont maintenant 16, dont 4 aux soins intensifs.

Aucune nouvelle éclosion n’a été détectée. Il y a encore quatre centres de soins de longue durée touchés par la COVID-19.

Vendredi, les autorités sanitaires ont annoncé un seul nouveau cas de coronavirus et un nouveau décès dû au virus.

Des statistiques plus complètes?

Questionnée sur l’absence, pour le moment, de statistiques sur l’origine ethnique des personnes infectées, ou encore leur revenu, la docteure Bonnie Henry a répondu que le sondage lancé par le Centre britanno-colombien de contrôle des maladies infectieuses permettra d’obtenir plus d’informations sur ces questions.

Les résultats, qui devraient être connus au début de l’été, serviront à tirer les leçons des erreurs commises pendant la première vague d'infections au coronavirus, pour mieux se préparer à une possible seconde vague.

Ils devraient aussi permettre d’évaluer l’efficacité des différentes mesures de restriction mises en place au courant des derniers mois, et de mesurer leur impact sur la population et certains groupes plus défavorisés et plus vulnérables.

Recommandations pour les vacances d’été

La docteure Henry a aussi recommandé aux Britanno-Colombiens de bien planifier leurs vacances et de s’assurer qu’ils seront les bienvenus où ils prévoient se déplacer.

Contactez les offices de tourisme et les chambres de commerce avant de partir, pour voir ce qui est ouvert ou pas , conseille-t-elle, ajoutant que les voyageurs devraient se préparer le mieux possible, afin de réduire au maximum les contacts au sein de petites communautés éloignées, notamment dans les commerces.

Il faut être le plus autosuffisant possible , a-t-elle dit.

Elle a par ailleurs rappelé que toute personne qui se sent malade, ou dont l’un des membres de la famille est malade, ne devrait pas partir en voyage et choisir plutôt de s’isoler à la maison.