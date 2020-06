Le climat d’Ottawa deviendra plus chaud, humide et imprévisible, prévient une étude

De nouvelles projections démontrent que les changements climatiques auront un impact marqué sur le climat à Ottawa. D’après une commandée par la Commission de la capitale nationale (CCN) et la Ville d'Ottawa, les hivers seront plus courts et moins enneigés, tandis que le risque de phénomènes météorologiques extrêmes, comme les tornades, va augmenter.

L’étude en question, menée par la firme néo-brunswickoise CBCL Limited, vise à prédire les changements au climat de la région afin d’en mitiger les répercussions.

Le rapport conclut que les vagues de chaleur et les inondations vont se multiplier, ce qui mettra une pression importante sur les services d’urgence et les fondations des bâtiments. Les changements anticipés vont aussi écourter des activités saisonnières courues, comme le ski de fond dans le parc de la Gatineau et le patinage sur le canal Rideau.

Une maison inondée à Constance Bay près de la rivière des Outaouais en avril 2019 (archives) Photo : Radio-Canada

Les auteurs du volumineux document de plus de 400 pages en deux volumes remis à la Ville d'Ottawa et à la CCNCCN estiment également que les températures moyennes vont augmenter de 1,8 °C d’ici 2030, de 3,2 °C d’ici 2050 et de 5,3 °C d’ici 2080.

Les hivers seront plus courts de quatre semaines dans une décennie. La saison froide pourrait ensuite être amputée de huit semaines dans les années 2080. Les cycles de gel et de dégel sont donc appelés à se multiplier entre décembre et février dans ces scénarios.

Dominique Paquin, spécialiste en simulations et analyses climatiques chez Ouranos, constate que ces projections sont un constat d'échec important. Ça fait des décennies que les scientifiques du climat, on produit des rapports, on prévient le gens , a-t-elle souligné au micro de Sur le vif, mardi.

Du côté de la réduction des gaz à effet de serre , qui aurait pu prévenir ce qu’on vit en ce moment, on peut dire que c’est un échec. Dominique Paquin, spécialiste en simulations et analyses climatiques chez Ouranos

Par contre, la réaction actuelle des gens et dire : "qu'est ce qu'on fait maintenant" […], ce n’est pas un échec , a cependant noté la chercheuse.

Un constat similaire s’impose pour les températures estivales. Entre 1981 et 2010, Ottawa a enregistré en moyenne 11 journées par année où le mercure a dépassé les 30 °C. Dans la prochaine décennie, on pourrait dénombrer de 25 à 28 jours de grande chaleur par année. Pour la décennie 2080, l’étude prévoit que les étés compteront de 36 à 72 journées du genre.

Il est cependant important de noter que les prédictions perdent de leur fiabilité plus elles sont éloignées dans le temps. Il est possible de consulter le rapport Projections climatiques pour la région de la capitale nationale sur le site Internet de la CCNCommission de la capitale nationale  (Nouvelle fenêtre) .

Les auteurs de l’étude ont élaboré ces projections en considérant que les émissions de gaz à effet de serre seront modérées ou élevées, ce qui engendrerait un réchauffement de 1,8 °C à 3,7 °C à l’échelle planétaire. Ces standards sont utilisés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

La Ville d'Ottawa et la CCNCCN ont manifesté leur désir d'en savoir plus sur ce que leur réserve l'avenir en matière de climat en mars 2019. Malgré la taille du rapport qu'on leur a remis, il reste encore beaucoup d'études à mener avant la mise en oeuvre d'un plan d'action.

La publication de ce rapport marque la fin de l’étape 1 de l’initiative de la CCNCommission de la capitale nationale sur l’adaptation aux changements climatiques , peut-on lire dans un communiqué de la Commission.

À l’étape 2, nous utiliserons les projections pour comprendre les risques les plus importants pour les gens, les infrastructures, l’économie et la nature. À l’étape 3, nous utiliserons les évaluations des risques pour établir un plan de gestion des risques les plus importants , ajoute la société d'État.

La Ville de Gatineau n’était pas partenaire de cette étude, mais les conclusions du rapport sont complémentaires au travail qu’effectue la Municipalité avec l'organisme scientifique à but non lucratif Ouranos.