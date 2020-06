Le Conseil scolaire francophone (CSF) et la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique (FPFCB) allèguent que les écoles francophones dans leur province sont sous-financées par rapport aux écoles anglophones, ce qui contrevient à l’article 23 de la Charte canadienne, qui garantit le droit à l’instruction dans la langue de la minorité de langue officielle.

La Colombie-Britannique plaide de son côté que ce droit n’est pas absolu, et que l’article premier de la Charte, qui permet de porter atteinte aux droits énoncés dans la Charte dans des limites qui soient raisonnables , autorise le ministère de l’Éducation à le faire, notamment pour des raisons financières.

Une dizaine d'organismes francophones, anglophones et autochtones, ainsi qu'un territoire et cinq provinces à majorité anglophone, sont intervenus lors des audiences de la Cour suprême du Canada en septembre dernier, à Winnipeg, signe que la décision risque d’avoir un impact pour l’éducation dans la langue de la minorité ailleurs au pays.

C’était par ailleurs la première fois que les juges siégeaient à l’extérieur d’Ottawa.

Impact majeur pour la francophonie en Colombie-Britannique

Lorsque le plus haut tribunal au pays a accepté d’entendre l’appel du CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et de la FPFCBFédération des parents francophones de Colombie-Britannique , en avril 2019, l’avocat qui représente ces deux organisations, Mark Power, a déclaré en entrevue à Radio-Canada que c’était une première pour la Cour suprême d’avoir à se prononcer sur la relation entre l’article 23 de la Charte et son article premier.

Si les juges rendent une décision favorable à ses clients, cela pourrait changer le visage de la francophonie en Colombie-Britannique d’ici une génération ou deux , avait-il ajouté.

Le CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique plaide depuis longtemps pour que la province modifie sa façon de financer l’éducation en français, et lui alloue plus d’argent pour l’agrandissement, la réfection ou la construction d’écoles, afin d’être en mesure d’offrir une instruction et des services de qualité équivalente au système scolaire anglophone.

Les appelants affirment que cela est nécessaire au maintien de la vitalité de la communauté francophone en Colombie-Britannique.

Défaite en cour d'appel de la Colombie-Britannique

La juge de première instance, en Cour suprême de la Colombie-Britannique, a partiellement donné gain de cause au CSFConseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et à la FPFCBFédération des parents francophones de Colombie-Britannique en 2016, mais n’a pas reconnu que la province les désavantageait dans sa façon de calculer le financement des écoles publiques.

Les deux organismes francophones et le procureur général de la province ont porté en appel ce jugement.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, en juillet 2018, a débouté le CSF et la FPFCB, qui se sont tournés vers la Cour suprême du Canada.