Edgar Fruitier aurait abusé de son lien de confiance avec un adolescent

Le comédien et animateur Edgar Fruitier aurait touché les organes génitaux d'un adolescent à trois reprises, dans les années 1970. Lors de son procès, lundi, au palais de justice de Longueuil, l'homme de 90 ans a fait valoir qu'il n'avait jamais eu d'intention sexuelle envers le plaignant.

À 15 ans, l'adolescent considérait Edgar Fruitier comme un grand frère , voire un père .

En 1974, il a accepté d'aller travailler dans un théâtre en Estrie et de demeurer au chalet d'Edgar Fruitier, à Eastman. C'est dans la cuisine qu'aurait eu lieu la première agression, qui a duré quelques secondes . L'accusé aurait agrippé le garçon de dos, l'aurait soulevé, et aurait fait glisser sa main sur son sexe. Il m'a touché le pénis , a témoigné le plaignant, devant le tribunal. De son autre main, Edgar Fruitier aurait tenté de défaire son pantalon.

Ces propos ont été rapportés au procès par la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Erin Kavanagh. Le plaignant, dont l'identité est protégée par une ordonnance de la cour, a témoigné l'année dernière lors de l'enquête préliminaire.

Les deux parties ont consenti à ce que la transcription écrite de son témoignage soit soumise au juge du procès, une procédure inhabituelle qui lui a fait éviter de raconter sa version des faits encore une fois. Aucun autre témoin n'a été appelé au procès, et les avocats ont simplement présenté leurs arguments.

Le procès éclair s'est donc conclu en à peine une heure devant le juge Marc Bisson, de la Cour du Québec.

Deux autres fois

Au lendemain de l'agression, en 1974, l'adolescent avait peur et aurait tenté d'obtenir des explications de l'accusé. Écoute, tu m'as dit que c'était fini avec les filles , lui aurait répondu Edgar Fruitier, qui était alors âgé de 44 ans.

Le reste de l'été, la victime est demeurée sur ses gardes , selon Me Kavanagh.

Edgar Fruitier aurait récidivé à deux reprises, chez lui, à Brossard, en reproduisant un scénario semblable avec le garçon. C'était moins rough qu'à Eastman. Sa main est descendue sur mon sexe. Je me suis juste tassé , a raconté le plaignant.

Lors de la troisième agression, en 1976, Edgar Fruitier l'aurait encore agrippé. Sa main est descendue sur mes organes génitaux , a raconté le plaignant. C'est la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase, puisque l'adolescent a ensuite coupé ses liens avec l'accusé. Il a porté plainte 42 ans plus tard, en 2018.

L'homme de théâtre est accusé d'avoir commis deux attentats à la pudeur, des crimes qui n'existent plus sous cette appellation dans le Code criminel. Il s'agit de gestes indécents où l'agresseur emploie la force. Pour Me Kavanagh, les actions d'Edgar Fruitier sont sans ambiguïté et seraient considérées comme une agression sexuelle au sens de la loi actuelle.

« Rien de sexuellement suggestif »

Edgar Fruitier n'a pas témoigné et n'a pas présenté de défense. Il reconnaît une partie des gestes qui lui sont reprochés, mais, selon son avocat, il s'agit de voies de faits et non pas d'attentat à la pudeur.

Il n'y a pas de preuve d'indécence , selon Me Robert Polnicky, qui a plaidé que les gestes d'Edgar Fruitier n'avaient rien de sexuellement suggestif .

L'accusé n'aurait jamais eu de conversations à caractère sexuel avec le garçon, a souligné Me Polnicky, qui a affirmé que son client doit bénéficier du doute raisonnable.

L'accusé semblait détendu

Edgar Fruitier marchait lentement dans les couloirs du palais de justice, un couvre-visage descendu sur son cou. Assis dans la première rangée de la salle d'audience, le nonagénaire, en apparence détendu, échangeait en souriant avec son avocat. À mon âge, c'est exceptionnel que je sois encore vivant , a-t-il lancé en boutade.

Le juge rendra sa décision le 22 juillet. S'il est reconnu coupable, Edgar Fruitier risque un maximum de dix ans de détention.

Homme de culture, passionné de musique classique, le comédien est connu notamment pour ses rôles dans Les Plouffe et Les belles histoires des pays d'en haut. Il n'a pas répondu aux questions des journalistes à l'issue de son procès.