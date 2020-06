De longues détentions au QG de la police de Winnipeg préoccupent le chef de police

Nous devons nous assurer que les personnes que nous détenons soient mieux traitées , a dit M. Smyth lors d’une réunion du conseil de police de Winnipeg lundi.

Normalement, un accusé passe très peu de temps en détention avant d’être transféré au Centre de détention provisoire de Winnipeg en attendant une audience sur la libération sous caution.

Or, le 1er avril, le ministère de la Justice de la province a suspendu ses ententes avec les services de police concernant ce type de détentions, en raison de la COVID-19.

Les prisonniers ne peuvent plus entrer dans une prison provinciale avant de comparaître devant un juge. Les policiers doivent donc garder captifs les accusés jusqu’à leur comparution.

Cela a causé des retards d’une durée déraisonnable dans un établissement qui n’a pas été conçu pour cela , confie le chef de la police de Winnipeg.

Selon lui, les pièces qui servent de cellules n’ont pas de toilettes, de meubles, de matelas ou de service de nourriture. Il n’y a qu’un banc en ciment.

Ces pièces se trouvent souvent bondées, ce qui a mené à des bagarres. Danny Smyth, chef de la police de Winnipeg

Des prisonniers ont uriné, déféqué et vomi sur le sol puisqu’il n’y avait aucune toilette.

Depuis le 1er avril, 625 personnes ont été détenues en attendant un transfert à la prison provinciale. La plus courte attente était de 3 heures, et la plus longue, de 43 heures, selon M. Smyth.

Plus d’une centaine de prisonniers ont été détenus pendant plus de 24 heures.

Ces personnes [...] ne sont pas traitées avec le respect et la dignité qu’on leur doit , poursuit le chef de police.

Stress pour les employés

Des employés du Service de police de Winnipeg qui effectuent en temps normaux des tâches administratives et le transfert de prisonniers souffrent du stress causé par cette situation, ajoute Danny Smyth.

Ils doivent maintenant escorter les prisonniers pour toutes leurs sorties, que ce soit pour aller aux toilettes ou encore téléphoner à un avocat.

Les travailleurs doivent parfois aller chercher de la nourriture. Le Centre de détention provisoire livre des sandwichs pour les prisonniers, mais dans certains cas, les employés du service de police ont dû eux-mêmes aller en acheter.

Pas de nouvelles du gouvernement

Danny Smyth affirme qu’il a fait valoir ses préoccupations auprès du ministre de la Justice du Manitoba, afin que les restrictions concernant le Centre de détention provisoire soient levées. Il précise qu’il n’a pas reçu de réponse.

Ce serait utile qu’ils nous rappellent, pour commencer , dit-il.

Le chef de la police a décidé de se tourner vers le conseil de police pour leur demander de l’aide, car il n’avait aucune réponse de la province.