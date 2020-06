COVID-19 : mourir complètement isolé des siens

La mort d'un homme contaminé par la COVID-19 et privé de ses proches aidants vient ajouter à la colère de ceux-ci, qui jugent que l'interdiction imposée par Québec a mis en danger des gens déjà malades, et bien souvent vulnérables.

Sargis Sargsyan, un résident permanent d’origine arménienne qui ne parle ni français ni anglais, s’est présenté au début du mois de mars à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pour une intervention au bras qui devait être mineure.

Après l’opération, M. Sargsyan, âgé de 70 ans, a fait un choc septique et a été transféré aux soins intensifs par les médecins, qui ont tenté de traiter son infection.

Puis, le 18 mars, c’est le branle-bas de combat en raison de la pandémie dans les hôpitaux du Québec, qui refusent désormais la présence des familles dans tous les établissements de santé. Coupé de ses proches qui traduisaient pour lui, l’état de santé du malade décline.

Faute d’aide, il cesse de s’alimenter et perd 20 kilos au fil d’un séjour qui s’éternise.

On n'avait aucun moyen pour communiquer avec notre beau-père. L’hôpital était débordé. Je rappelais les infirmières chaque deux trois heures pour leur demander des nouvelles et elles me disaient : "On ne peut pas. Rappelez dans une heure" , se souvient sa belle-fille Emma Sargsyan.

Puis, le 18 avril, son beau-père est déclaré positif au test de dépistage de la COVID-19 et est placé en isolement, sans capacité de communiquer avec sa famille ni avec le personnel.

Une semaine plus tard, à la surprise de tous, l’hôpital lui donne son congé alors qu’il est encore positif. Il retourne chez lui avec sa famille, qui le nourrit et veille sur lui 24 heures sur 24.

Son état s'améliore un peu, puis on lui découvre une infection nosocomiale qu’il a contractée à l’hôpital, qui doit à nouveau l’admettre dans l’unité des cas COVID. Une semaine plus tard, le 9 mai, il décède, isolé des siens, sur son lit d’hôpital.

On nous a appelés sur caméra en nous disant "voulez-vous dire au revoir à votre beau-père, c’est la fin" , dit Emma. On a commencé à pleurer. On ne pouvait rien faire. Ni aller à l’hôpital, parce que les visites étaient interdites. Je ne peux pas exprimer ce que c’est que de voir un proche mourir à l’autre bout de la caméra.

Expulser les proches aidants, une grave erreur

Cette histoire dramatique soulève toute la question des proches aidants, que le gouvernement a exclus des établissements de santé alors qu’il y avait pénurie de main-d’œuvre dans les hôpitaux et dans les CHSLD.

On a expulsé des milliers de personnes – des proches qui pouvaient traduire, aider, nourrir les leurs – et on a invité des bénévoles non qualifiés. On a même invité l’armée! , affirme Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades.

Quelle grave erreur! Quelle improvisation! Combien avons-nous perdu de personnes âgées parce qu’on a expulsé erronément des proches aidants qui savaient comment faire – et traduire dans ce cas-ci au personnel soignant les besoins du malade. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades

Dans une réponse écrite, le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, qui est responsable de l’Hôpital du Sacré-Coeur, affirme que l’interdiction des visites régulières […] est jugée comme une mesure nécessaire pour protéger les personnes vulnérables. Toutefois, il existe des exceptions pour permettre des visites pour les personnes en fin de vie ou gravement malade. Des visites pour motifs humanitaires peuvent également être autorisées. Celles-ci sont évaluées au cas par cas. Par exemple, un patient qui refuserait de s'alimenter et où la présence d'un proche serait requise pour le convaincre de manger .

Pourtant, M. Sargsyan, qui a perdu 20 kilos parce qu’il ne s’alimentait plus, n’a pas été considéré comme une exception humanitaire.

Et il serait loin d’être le seul dans cette situation. On a une personne qui n’arrive pas à communiquer avec l’équipe traitante. En plus, le patient a attrapé la COVID dans l’établissement parce qu’on n’a pas appliqué les mesures de protection nécessaires. On l’isole complètement, on le coupe de sa famille. Le patient a besoin d’aide pour s’alimenter. C’est absurde. Il y a des gens qui sont morts dans des conditions inacceptables. Il faut que quelque part quelqu’un exerce son jugement , affirme Patrick Ménard, avocat spécialisé en droit médical.

Pourquoi ne pas assigner un proche qui s’isole avec le patient et qui s’occupe de le nourrir, d’être là pour lui, suggère Emma. Cette personne devrait avoir le droit de prendre un risque pour sauver la vie d’un proche. Ça devrait être une option, absolument!

Plusieurs demandes de recours collectif contre les établissements de santé ont été déposées à la Cour supérieure du Québec, et d’autres le seront prochainement.

Quatre établissements sont visés pour le moment : le Centre d’hébergement et de soins de longue durée de Sainte-Dorothée, le CHSLD Sainte-Agathe-des-Monts, le CHSLD Herron à Dorval et Vigi Mont-Royal.

On demande d’indemniser les personnes infectées ou les proches de personnes décédées de la COVID-19 et qui ont été contaminées par les employés des établissements de santé.

Aucun hôpital montréalais n'est visé par un recours collectif, pour l'instant.