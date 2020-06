Déconfinement régional : enthousiasme et inquiétude

Une vingtaine de régions en Ontario pourront passer à la prochaine étape du déconfinement dès vendredi. Toutefois, la grande région de Toronto, du Niagara et la celle de Windsor-Essex-Lambton, près de la frontière américaine, devront encore attendre.

Le propriétaire du restaurant Le Baratin à Toronto, Pascal Vernhes, devra se contenter de continuer à offrir le service pour emporter à ses clients.

À Toronto, on n'attend qu'une chose, c'est la date de réouverture , dit-il en réaction au déconfinement régionalisé annoncé par le gouvernement Ford.

Le Baratin a fermé ses portes le 15 mars et a dû licencier ses employés. Le restaurant de Pascal Vernhes est établi dans le quartier du Petit Portugal de Toronto depuis quatre ans. Photo : Radio-Canada

La Ville Reine ne peut pas encore aller de l'avant avec le déconfinement, du moins pour l'instant.

Seules les régions les moins touchées par la pandémie de la COVID-19 pourront rouvrir sous certaines restrictions. Les terrasses des restaurants et les salons de coiffure de ces régions et d'esthétique pourront rouvrir, entre autres.

Pour l’instant on est dans l’attente, mais c’est de plus en plus difficile financièrement. Pascal Vernhes, propriétaire du restaurant Le Baratin

Ses commandes actuelles ne représentent que 20 % des revenus en temps normal.

M. Vernhes estime que son établissement pourra survivre à ce rythme pendant encore un mois, 45 jours au maximum.

Il accueille toutefois favorablement ce déconfinement par région. Selon lui, c'est une approche logique.

Je comprends tout à fait que les restaurants qui sont dans le Nord de l'Ontario ne soient pas pénalisés dans la mesure où il y a très peu [de cas] de COVID-19. Pascal Vernhes

Une fois que ce sera au tour de Toronto de rouvrir ses restaurants, Pascal Vernhes espère que ce ne sera pas seulement pour les propriétaires qui peuvent accueillir des clients à l'extérieur.

Un nouveau souffle pour l'économie

À London, le téléphone de la propriétaire du salon de coiffure Les Ciseaux, Janny Luong, ne dérougit pas depuis l'annonce.

Son équipe est prête depuis un mois.

Reprendre les activités signifie qu'il faut s'adapter à la nouvelle réalité , dit-elle.

Même si elle devra accueillir moins de clients qu'avant, Janny Luong jubile de pouvoir enfin reprendre les affaires.

On a hâte de recommencer. Ça a été extrêmement long et difficile pour une petite entreprise comme la nôtre. [...] Les clients ont hâte d'avoir un rendez-vous. Janny Luong, propriétaire du salon de coiffure Les Ciseaux

Le Nord de l'Ontario rouvre

C'est très encourageant de voir que nous allons maintenant entrer dans la phase suivante , dit le président de la Chambre de commerce du Grand Sudbury, Bryan Welsh.

L'impact de la réouverture sera très important. Je crois que plusieurs personnes seront capables de retourner au travail, et nous pourrons réinjecter de l'argent dans notre économie, une chose dont nous avons tellement besoin en ce moment. Ça va aussi rehausser le moral des gens. Bryan Welsh

C'était le temps pour ça, je pense , affirme le médecin-hygiéniste par intérim de la santé publique de Timiskaming, Glenn Corneil.

On sait que les choses peuvent changer [rapidement]. On sait aussi que l'économie est très importante pour le monde et la santé de notre population. C'est un équilibre qu'il faut trouver. Glenn Corneil

Bien sûr il faut qu'on fasse attention dans notre communauté, il faut qu'on garde un œil dessus, mais ça fait six semaines qu'on n'a pas de cas, donc on était prêts à avancer vers la deuxième phase , ajoute-t-il.

L’Ontario n’a pas terminé sa lutte contre la COVID-19.

Chantal Jeffrey, la propriétaire du restaurant Tabersnak, près de Belleville, dans le Comté du Prince Édouard, accueille favorablement l'annonce du déconfinement régionalisé, mais elle ne cache pas son inquiétude.

C'est très inquiétant. On reçoit beaucoup de gens des grandes régions soit de Montréal ou de Toronto directement , dit-elle.

La région servit par le la Santé publique de Hastings Prince Edward compte une quarantaine de cas de la maladie.

Chantal Jeffrey affirme que le Comté du Prince Édouard est souvent fréquenté par des touristes du Québec et de l'Ontario.

Chantal Jeffrey est propriétaire du Tabersnak depuis six ans. Photo : Fournie par Chantal Jeffrey

J'étais très surprise que [le gouvernement permette] aux régions qui accueillent beaucoup de touristes de rouvrir , dit-elle.

Elle et son équipe devront maintenant repenser le fonctionnement du restaurant.

On va changer complètement notre façon de faire. Il n'y aura pas de service aux tables pour limiter la propagation du virus, précise la propriétaire.

On continue de garder nos distances parce qu'on veut garder notre communauté en santé et on veut rester forts , conclut-elle.

Réouverture des lieux de culte

L'Ontario a aussi annoncé que les lieux de culte à travers la province pourront accueillir 30 % de leurs fidèles.

Le pasteur Kamta Isaac Makario de l'Église unie Dowsnview, qui dessert les francophones à Toronto, ne veut toutefois pas se précipiter.

La nouvelle de la province est encourageante , selon lui, mais pour l'instant, il continuera à prêcher sur la toile.

Avec les informations de Myriam Edddahia, Julie-Anne Lamoureux, Camille Gris-Roy et Bienvenu Senga