La baleine qui se trouvait à Montréal n'est plus visible depuis près de deux jours

On ne sait plus où se trouve la baleine à bosse qui a fixé ses pénates près d’une semaine dans les eaux du Vieux-Montréal. Celle-ci a été aperçue pour la dernière fois dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, très tôt dimanche matin.

Selon Robert Michaud, président et directeur scientifique du Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMMM), la baleine pourrait avoir décidé de rebrousser chemin vers l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, mais pourrait aussi être morte au fond de l’eau, même si elle semblait en bonne santé.

Ce n’est pas impossible qu’elle soit morte dans le fond de l’eau. Mais la baleine était en bon état de chair. Lorsque les baleines décèdent pour une cause ou une autre, souvent elles vont flotter à la surface. Elle pourrait redevenir visible , a-t-il expliqué à l'émission Le 15-18.

M. Michaud note que la bête aurait pu être frappée par un navire, sans que les marins s’en aperçoivent.

Curieux de savoir si la baleine est toujours dans la région de Montréal, des agents de Pêches et Océans Canada continuent de patrouiller dans le secteur.

Le GREMM demande par ailleurs aux citoyens de les appeler s’ils ont la chance de l’apercevoir.

M. Michaud souligne que la raison du périple de la baleine va probablement demeurer un mystère, même si, de loin, le groupe de recherche a tenté d’amasser le plus d’informations possible sur l’animal.

On avait des informateurs sur place. On a pris des notes, on a volé avec le drone pour tenter d’évaluer la condition de l’animal, sa longueur, estimer son âge. Mais on a décidé de ne pas être intrusifs. Ce n’est pas l’envie qui nous manquait d’aller proche de la baleine, de prendre des morceaux de peau, de gratter sur la surface pour voir quels sont tous ces insectes qui se sont collés sur son dos, de prendre des échantillons de gras pour voir si elle mange , a-t-il expliqué.

Bien qu’il soit extrêmement rare qu'un rorqual à bosse s'aventure aussi profondément dans le fleuve Saint-Laurent, il arrive que des bélugas, des phoques ou de petits rorquals se rendent dans les secteurs en eau douce.