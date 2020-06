À chaque épisode, je vous offre un voyage au gré du temps et des aléas de la boussole. Une capsule musicale qui vous fera découvrir un moment, une époque, un chapitre, un lieu qui a défini Mon Amérique!

Michel Lalonde

Voici la réalité de la fin des années 1950. Je vous parle de mon coin de pays, de mes racines, et de mon coup de foudre pour la musique américaine. Et je parle de ma culture, en tant que Franco-Canadien en marge du Québec et de l’Amérique de l’Oncle Sam.

Michel Lalonde, auteur-compositeur-interprète