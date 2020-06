Le Roméo du Saguenay, Ghislain Racine, peut enfin faire sortir sa Juliette du CHSLD

Trois semaines après avoir obtenu l’autorisation de visiter son épouse , Évelyne Potvin, au CHSLD où elle est hébergée, Ghislain Racine franchit une nouvelle étape de déconfinement et peut maintenant l’amener à l’extérieur pour des promenades.

L’histoire du couple a ému tout le Québec quand M. Racine a utilisé une plateforme élévatrice pour aller saluer sa femme atteinte de la maladie d’Alzheimer à sa fenêtre d'un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée afin qu’elle ne l’oublie pas. Le proche aidant est surnommé Roméo depuis.

Ghislain Racine et sa douce moitié, Évelyne Potvin Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Ghislain Racine a droit à quatre visites d’une heure par semaine. Il raconte que son Évelyne réagissait peu à ses visites durant la première semaine, mais que la situation s’améliore.

Les trois dernières visites, ça va mieux. Il fallait que je sois patient! Ghislain Racine

Ghislain Racine était tout sourire alors qu'il pouvait enfin se promener avec sa femme. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Avant la pandémie, Ghislain Racine ramenait sa femme à la maison presque toutes les fins de semaine. Il ne croit pas qu’il lui sera encore possible de le faire. Si je peux la voir comme je veux ici, je vais vivre avec ça. Elle en a perdu beaucoup , déplore-t-il.

La seule chose que je peux faire, c’est la suivre. Ça fait 50 ans qu’on est ensemble. Je me suis marié une fois et je vais rester avec elle jusqu’à la fin.

Ghislain Racine s'est aussi apposé du vernis à ongles sur ses doigts, tout comme les doigts de sa femme. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Entre temps, le Roméo du Saguenay profite de chaque moment pour faire plaisir à sa Juliette et la voir sourire : une promenade autour du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée en compagnie de leur chien, du vernis à ongles de couleur différente chaque semaine et des biscuits à l’érable qu’il faut attendre une journée avant de pouvoir les manger... coronavirus oblige!

D'après l'entrevue de Priscilla Plamondon-Lalancette