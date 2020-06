Les randonneurs renouent avec le Sentier international des Appalaches à Forillon

On a dû cesser nos activités pendant deux mois et demi, mais là, on peut recommencer , souligne le président du club, Jean-Marc Hardy.

Le comité se réunit en début de semaine et la première randonnée de la période post-COVID devrait être le 13 juin , indique-t-il.

Le Sentier international des Appalaches se termine au cap Gaspé, dans le parc national Forillon (archives). Photo : collaboration parc Forillon

D’après Jean-Marc Hardy, les consignes sanitaires en vigueur devraient être faciles à respecter pour les marcheurs. Ce n’est pas trop compliqué dans le fond, dit-il. C’est la distanciation physique de deux mètres qui est à respecter en tout temps et on va demander aux randonneurs d’apporter leur petite bouteille de gel antiseptique.

Par contre, en ce qui concerne l’hébergement sur le SIASentier international des Appalaches , c’est une autre chose, parce qu’on a des refuges avec une capacité d’accueil de huit personnes et là, ça va être 50 % de la capacité d’accueil , précise le président du club de randonnée.

Une réouverture graduelle à Forillon

Si la plupart des sentiers du parc national Forillon sont accessibles depuis maintenant une semaine, d’autres services devraient être offerts aux visiteurs dans les semaines à venir.

On est en train de revoir toutes nos interactions avec les visiteurs dans le cadre d’activités d’interprétation, explique le directeur du parc Forillon, Stéphane Marchand. On est en train de revoir tous ces programmes-là pour s’assurer de permettre le respect de la distanciation et des différents enjeux d’hygiène et de sécurité des visiteurs.

Pour le moment, les visiteurs du parc Forillon n'ont accès qu'aux toilettes sèches, mais les installations de camping devraient être accessibles plus tard cet été (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Les installations de camping devraient également être accessibles d’ici la fin de l’été.

Stéphane Marchand indique que la date exacte de la reprise de ces activités demeure inconnue, ce ne sera pas avant le 21 juin.

Quant aux célébrations des 50 ans d’existence du parc national, elles pourraient avoir lieu, en partie, d’ici la fin de l’année. De concert avec nos partenaires pour le 50e anniversaire, on a choisi d’annuler toute la programmation prévue jusqu’à la fin du mois d’août, rappelle le directeur du parc. On est en discussion avec ces différents partenaires-là pour voir si ces activités peuvent être reprises plus tard.

Avec les informations de Bruno Lelièvre