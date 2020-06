COVID-19 : des citoyens s'adressent aux tribunaux pour dénoncer la gestion de la CAQ

La Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple (FDLP) qui vient tout juste de voir le jour s'adresse à la Cour supérieure pour dénoncer la gestion de la crise par le gouvernement Legault.

La FDLP poursuit le gouvernement pour abus de pouvoir, et abus de confiance , a déclaré son président, Stéphane Blais.

Ce dernier dirige le parti politique provincial Citoyens au pouvoir. C'est le bureau de l'avocat Guy Bertrand qui pilote le recours judiciaire.

Des citoyens se sont rassemblés lundi devant l'Assemblée nationale. Photo : Radio-Canada / Hans David Campbell

Me Bertrand a qualifié d'odieuse la Loi 61 que le gouvernement caquiste veut adopter et qui lui donnerait plus de pouvoir pour relancer l'économie.

L'avocat entend s'attaquer à sa constitutionnalité.

La Fondation a tenu une manifestation devant l'Assemblée nationale en début d'après-midi.